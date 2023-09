Apple Watch Heart Rate-app krijt in nij ûntwerp mei watchOS 10

De Heart Rate-app foar Apple Watch hat in wichtige werynrjochting krigen mei de frijlitting fan watchOS 10. Tegearre mei in nij uterlik omfettet de app no ​​in koele nije funksje wêrmei brûkers har hertslach yn realtime visualisearje kinne.

watchOS 10 hat in grutte revyzje brocht oan 'e Apple Watch-ûnderfining, yntrodusearje in nije widgets UI, stimming folgjen foar mentale sûnens, nije horloazjegesichten, en fernijde ferzjes fan native apps lykas Wetter, Stocks, Home, Maps, Messages, World Clock, en Heart Rate.

De opnij ûntworpen apps yn watchOS 10 jouwe mear ynformaasje yn ien eachopslach en biede nije manieren om fluch te navigearjen en tagong te krijen ta ynhâld. De Heart Rate app hat no in slanker ynterface yn ferliking mei syn foarige tegelûntwerp yn watchOS 9. De UI beslacht it hiele skerm en befettet in rimpeleffekt dy't pulsearret mei elke hertslach.

By it lansearjen fan de Heart Rate-app sille brûkers in skaadd hertikoan sjen as it horloazje har hjoeddeistige pols mjit. It ikoan begjint dan syngronisearre te pulsearjen mei de hertslach fan 'e brûker, wêrtroch't se har hertslach yn realtime kinne visualisearje.

De bywurke app omfettet ferskate skermen dy't it deistige hertslachberik, rêstfrekwinsje, kuierfrekwinsje en workoutsifers fan 'e brûker werjaan. Dizze skermen hawwe in skjinner uterlik en hawwe "i" infoknoppen dy't ekstra ynformaasje jouwe oer rêst- en kuiertariven.

Oan 'e ûnderkant fan' e app kinne brûkers de hertslachdetails fine foar alle workouts dy't se oerdeis hawwe foltôge, ynklusyf cardio-herstelnûmers.

De nije Apple Watch Heart Rate-app is beskikber yn watchOS 10, dy't op it stuit yn beta is. It is lykwols wichtich om te notearjen dat ienris watchOS 10 is ynstalleare, d'r gjin manier is om te downgraden nei watchOS 9.

Oer it algemien biede it opnij ûntwerp en nije mooglikheden fan 'e Heart Rate-app yn watchOS 10 in mear immersive en ynformative ûnderfining foar Apple Watch-brûkers.

boarnen: 9to5Mac