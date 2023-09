De lêste updates op Apple Watch Series 9 en Watch Ultra 2

De Apple Watch-searje bliuwt har funksjes en ûntwerpen ferbetterje mei elke nije generaasje. It Apple-evenemint fan hjoed wurdt ferwachte dat it de lêste Watch 9-generaasje yntrodusearret en in ferfarsking foar it Watch Ultra-model. Wylst beide modellen wierskynlik iterative updates binne, binne d'r ferskate wichtige punten dy't it neamen wurdich binne.

De meast wichtige update foar de Apple Watch-searje is de yntroduksje fan 'e S9-chipset, dy't wurdt beskôge as de grutste upgrade sûnt de S6-chip brûkt yn' e Watch Series 6. Op grûn fan rapporten sil de S9-chipset basearre wêze op Apple's 5nm A15 SoC, it oanbieden fan opmerklike prestaasjeswinsten en ferbettere effisjinsje yn ferliking mei eardere generaasjes.

In oare opmerklike tafoeging oan sawol de Watch 9 Series as Watch Ultra 2 is it opnimmen fan de U2 Ultra Wideband (UWB) chip. Dizze chip sil superieure lokaasjepresyzje leverje en is ek ynsteld om te wurde yntegrearre yn 'e kommende iPhone 15-searje en Vision Pro-headset.

Wat it folgjen fan sûnens oanbelanget, wurdt ferwachte dat Apple in aktualisearre optyske hertslachsensor sil yntrodusearje foar de Watch Series 9 en Ultra 2. Dizze nije sensor wurdt ferwachte om krekter resultaten te leverjen yn ferliking mei syn foargonger.

Ien fan 'e geroften funksjes foar de Watch Ultra 2 is in lichtere behuizing, dy't koe wurde berikt troch it brûken fan 3D-printe dielen. Dizze gewichtsreduksje wurdt ferwachte dat de Watch Ultra 2 nofliker wurdt om te dragen.

Fierder wurde nije kleuropsjes ferwachte foar sawol de Series 9 as Watch Ultra 2. De aluminiumferzje fan 'e Watch 9 kin yn in rôze opsje komme, wylst de Watch Ultra 2 wurdt rûsd te krijen yn slank swart as sulver. D'r kinne ek nije opsjes wêze foar horloazjebands, ynklusyf opsjes foar weven en magnetyske gespen.

Ta beslút beloofje de Apple Watch Series 9 en Watch Ultra 2 ferskate updates en tafoegings om prestaasjes, krektens en estetyk te ferbetterjen. Mei de yntroduksje fan 'e S9-chipset, U2 UWB-chip, bywurke hertslachsensor, lichtere behuizing, en nije kleuren en bands, bliuwt Apple har smartwatch-oanbod ferbetterje.

Definysjes:

- S9-chipset: De lêste chip brûkt yn 'e Apple Watch-searje, en biedt ferbettere prestaasjes en effisjinsje.

- U2 Ultra Wideband (UWB) chip: In chip dy't soarget foar superieure lokaasje presyzje foar apparaten.

- Optyske hertslachsensor: In sensor brûkt om optysk hertslach te mjitten, typysk droegen op 'e pols.

- 3D-printe dielen: komponinten fan it horloazje dy't wurde produsearre mei 3D-printtechnology.

