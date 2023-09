Apple's iOS 17 yntroduseart emoasje-tracking-ark foar sûnens-app

Apple's lêste software-update, iOS 17, omfettet in nije funksje wêrmei brûkers har deistige stimming en emoasjes kinne folgje. It ark, bekend as "ûnderfining sampling" op it mêd fan emoasjeûndersyk, hat as doel brûkers te helpen emosjoneel bewustwêzen en fearkrêft op te bouwen.

It ark foar emoasje-tracking, beskikber yn Apple's Health-app foar iPhone, iPad en Apple Watch, lit brûkers har gefoelens opnimme op in glidende skaal fan "heul onaangenaam" oant "hiel noflik." Brûkers kinne ek selektearje út in list mei eigenskipswurden om har gefoelens te markearjen en de faktoaren oan te jaan dy't har kinne beynfloede hawwe.

It beslút fan Apple om in ark foar emoasje-tracking op te nimmen kin wurde oandreaun troch de opkommende yndustry foar emoasjedeteksje en -herkenning, dy't nei 2024 ferwachte wurdt om miljarden dollars wurdich te wêzen. ynklúzje fan selsrapportaazje suggerearret in erkenning fan it belang fan subjektive ûnderfining by it begripen fan emoasjes.

De nije funksje biedt twa rapportaazjemetoaden: "labele emoasjes" foar gefoelens op it hjoeddeiske momint en "oanwiisde stimmingen" foar algemiene deistige gefoelens. Wylst it ûnderskied tusken emoasjes en stimmingen net dúdlik definiearre is, kin it oanbieden fan brûkers de mooglikheid om ferskate tiidframes en soarten gefoelens te selektearjen helpe om selsbewustwêzen te fergrutsjen en foaroardielen te identifisearjen yn ûnthâld en stimmingstriggers.

Hoewol't de hjoeddeistige funksje allinich de valensdiminsje fan gefoel (oangenaamheid tsjin ûngemak) fange, suggerearje ûndersikers dat it apart mjitten fan noflikens, ûnnoflikens en opwekkingsnivo's in mear wiidweidich begryp fan 'e gefoelens fan in persoan leverje soe. Apple's earste list mei gefoelskategoryen beslacht lykwols in breed skala oan emoasjes en is in goed begjinpunt.

Undersyk hat oantoand dat tafersjoch en etikettering fan gefoelens emosjonele differinsjaasje kinne ferbetterje en yndividuen helpe om te gean mei need, wat bydraacht oan better psychologysk funksjonearjen. Dêrnjonken suggerearje resinte ûndersiken dat patroanen fan fluktuaasjes fan momint oant momint yn deistige gefoelens yndikatyf kinne wêze fan problemen mei mentale sûnens. Apple's grutte brûkersbasis en skiednis fan ûndersyksgearwurking biede kânsrike kânsen foar it fuortsterkjen fan ús begryp en behanneling fan gewoane psychiatryske steuringen.

Wylst Apple brûkers fersekert fan privacy- en feiligensmaatregels om har sûnensgegevens te beskermjen, fereasket de nije funksje brûkers om ekstra persoanlike ynformaasje te dielen. It is wichtich foar brûkers om de potensjele foardielen te weagjen tsjin 'e risiko's en har komfortnivo te beskôgjen by it dielen fan sokke gegevens.

