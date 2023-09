Apple publisearret updates foar âldere bestjoeringssystemen om feiligensprobleem te reparearjen

Apple hat koartlyn updates frijlitten foar har âldere bestjoeringssystemen, ynklusyf iOS en iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9, en macOS Big Sur 11.7.10. Dizze updates binne fan doel in feiligensprobleem oan te pakken en kompatibiliteit te leverjen mei oare apparaten en aksessoires.

Wylst Apple gewoanlik rjochtet op har bestjoeringssystemen fan 'e hjoeddeistige generaasje, publisearret it soms updates foar âldere modellen dy't de lêste ferzjes net kinne útfiere. Dizze updates tsjinje meardere doelen, ynklusyf befeiligingsferbetterings en it ynskeakeljen fan kompatibiliteit mei nijere apparaten.

De fernijings waarden yntrodusearre ien dei foar Apple syn spesjale barren, en brûkers kinne ynstallearje se fia harren respektive bestjoeringssystemen 'update systemen. Foar iOS en iPadOS kinne de updates fûn wurde yn it menu Ynstellings ûnder Algemien en Software Update.

De updates foar iOS 15.7.9 en iPadOS 15.7.9 wurde identifisearre troch it buildnûmer 19H365. De macOS Big Sur 11.7.10-fernijing draacht it buildnûmer 20G1427, wylst macOS Monterey 12.6.9 wurdt identifisearre as build 21G726.

Ien fan 'e wichtichste ferbetterings yn dizze updates is de patch foar CVE-2023-41064, in kwetsberens foar befeiliging dy't mooglik willekeurige koade útfiere kin troch in kwea-aardich makke ôfbylding mei ImageIO. De patch behannelet in probleem oer bufferoverflow troch it ferbetterjen fan ûnthâldôfhanneling, wêrtroch it feiliger is.

Apple hat erkend dat d'r rapporten west hawwe dy't suggerearje op aktive eksploitaasje fan dizze kwetsberens. De ûntdekking fan CVE-2023-41064 wurdt byskreaun oan The Citizen Lab oan 'e Universiteit fan Toronto's Munk School.

boarnen:

- It Citizen Lab oan 'e Universiteit fan Toronto's Munk School