De Apple Watch Ultra 2: Upgrades en nije funksjes

De twadde generaasje Apple Watch Ultra is oankaam mei ferskate opmerklike upgrades. It horloazje hat in rappere prosessor, wat bydraacht oan langere batterijlibben. Derneist hat de Ultra 2 ferbettere sensoren foar sûnenslêzingen en in nije U2-chip foar krekter GPS-tracking.

De ynnovative S9-chip driuwt de Apple Watch Ultra 2 en yntrodusearret in nij gebeart neamd "dûbele tap", wêrtroch brûkersûnderfining en tagonklikens ferbetterje. Ien fan 'e opfallende funksjes fan it horloazje is in ferzje op it apparaat fan Siri dy't ûnôfhinklik wurket fan WiFi, wêrtroch brûkers stimkommando's kinne brûke yn elke ynstelling.

Fergelykber mei de Series 9, dy't ek waard ûntbleate, toant de Ultra 2 Apple's ynset foar it miljeu. It horloazje omfettet ferhege recycled ynhâld yn har koffer en is koalstofneutraal. Fierder is de Ultra 2 ûntworpen mei outdoor-entûsjasters yn gedachten en is makke mei recycled dielen.

Wat ûntwerp oanbelanget, behâldt de Ultra 2 itselde uterlik as syn foargonger, mei in avansearre display fan 49 millimeter grutte. It display biedt yndrukwekkende helderheid fan 3,000 nits, en soarget foar dúdlike sichtberens sels ûnder direkte sinne. Apple hat ek de "Modular Ultra" -display yntrodusearre, dy't automatysk oanpast oan nachtmodus, wêrtroch it geskikt is foar sawol dei as nachtwearde.

Batterijlibben is in hichtepunt fan 'e Ultra 2, mei it horloazje dat oant 36 oeren regelmjittich gebrûk kin en in ongelooflijke 72 oeren yn leech-macht modus.

De Apple Watch Ultra 2 is te krijen foar foarbestelling fan hjoed ôf en sil te keap wêze fan 22 septimber, mei in priiskaartsje fan $ 799.

boarnen:

- Appel

- Mashable