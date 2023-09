Apple ûntbleate koartlyn syn lêste produktopstelling, en toant ferbetteringen oan har smartwatches en tillefoans. Wylst d'r ferskate yndrukwekkende nije funksjes wiene, is de meast wichtige feroaring de oannimmen fan USB-C-opladen. Dizze stap komt om't Jeropeeske wetjouwers mandaat hawwe dat alle draachbere tech-apparaten ferkocht op it kontinint oan 'e ein fan takom jier USB-opladen moatte hawwe.

De tafoeging fan in USB-C-poarte oan 'e byldbepalende iPhone is in opmerklik fertrek foar Apple. It bedriuw, bekend om syn ynnovaasje, hat efterlitten op oare technologyske rivalen op dit gebiet. Yn stee fan it meitsjen fan in aparte ferzje fan it apparaat foar de Jeropeeske merk, hat Apple lykwols keazen om de USB-C-poarte standert te meitsjen oer al har smartphones wrâldwiid.

Konsuminten hawwe entûsjasme útsprutsen foar dizze ferskowing nei universele opladen. In protte wurdearje it gemak fan it brûken fan itselde type oplaadkabel foar al har apparaten. Dejingen dy't faak reizgje, fine it benammen foardielich, om't it de needsaak elimineert om meardere kabels te dragen.

Catherine Warren, in media- en technologyûndernimmer, ferwolkommet de stap nei standerdisearring, en stelt: "Fan myn eachpunt is alles standert goed. Dit is in heul positive lytse stap nei kompatibiliteit wêr't wy allegear nei sykje as konsuminten. ”

Gay Gordon-Byrne, de útfierend direkteur fan 'e konsumintelobbygroep de Right to Repair Foundation, erkent de wearde fan it EU-mandaat, mar bliuwt skeptysk oer Apple's motivaasjes. Se suggerearret dat Apple kin besykje de betsjutting fan dizze feroaring te oertsjûgjen, om't se bliid binne om alles te dwaan dat se goed makket. Se sjocht lykwols noch altyd de oanname fan USB-C-opladen as in positive ûntwikkeling.

