Nei 11 jier hat Apple oankundige dat it adieu biedt oan har proprietêre Lightning-ferbining op it flaggeskip iPhones. It bedriuw ûntbleate de iPhone 15 op har jierlikse hjerstproduktlansearringsevenemint, en toant syn nije modellen dy't no USB-C-oplaadpoarten sille hawwe. De ferhuzing fuort fan 'e Lightning-ferbining, dy't foar it earst yn 2012 waard yntrodusearre, slút oan by in nije wet fan' e Jeropeeske Uny dy't ferline jier oannommen is dy't mandaat dat alle smartphones ferkocht yn 'e EU in USB-C-ynterface moatte omfetsje foar it opladen oant ein 2024.

De iPhone 15 komt yn twa modellen: de 6.1-inch iPhone 15 begjinnend by $ 799 en de 6.7-inch iPhone 15 Plus fan $ 899. Beide modellen hawwe in keramyske skyld foar tafoege duorsumens en in 48-megapixel haadkamera. Se binne beskikber yn fiif kleuren: roze, giel, grien, blau en swart.

Apple-bestjoerders markearren de foardielen fan it brûken fan de yndustrystandert USB-C, lykas hegere gegevensferfiersnelheden en it gemak fan it brûken fan deselde kabel om iPhones, iPads en MacBooks op te laden. De lêste MacBooks en iPads fan it bedriuw hawwe al USB-C-oplaadpoarten oannommen, en sels it tredde-generaasje Apple TV 4K-streamingapparaat brûkt USB-C foar opladen. Derneist sille de iPhone 15-modellen standerts foar draadloze oplaad stypje.

Neist de iPhone 15 yntrodusearre Apple ek de Apple Watch Series 9, priis fan $ 399. De nije funksjes yn 'e Series 9 omfetsje in "dûbel-tap" funksje foar it kontrolearjen fan apps, Siri-funksjonaliteit op it apparaat, ferbettere iPhone-lokaasjemooglikheid, en in helderder display. De Apple Watch Series 9 is ek it earste "koalstofneutrale" produkt fan it bedriuw.

Tidens de presintaasje neamde CEO Tim Cook koart Apple Vision Pro, de AR/VR-headset fan it bedriuw, dy't yn 't begjin fan 2024 sil wurde ferstjoerd. Cook beklamme ek Apple's ynset foar duorsumens foar miljeu, mei in cameo fan Octavia Spencer as "Mother Nature" grilling bestjoerders oer har doelen. It fideosegment iepenbiere it doel fan Apple dat al har produkten koalstofneutraal binne yn 2030.

Boarnen: Apple, wet fan 'e Jeropeeske Uny