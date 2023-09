Apple Watch Series 9 ûntbleate: Ferbettere technology en miljeumylpeal

Apple hat de heul ferwachte Apple Watch Series 9 ûntbleate, mei baanbrekkende ferbetterings foar de bêstferkeapjende smartwatch fan 'e wrâld. De Series 9 komt mei ferskate nije funksjes, ynklusyf in krêftige S9 SiP-chip, in gebeart mei dûbele tap, in helderder display, Siri op it apparaat mei tagong ta sûnensgegevens, Precision Finding foar iPhone, en mear. Dizze lêste release markearret ek in wichtige miljeu-mylpeal foar Apple.

De Series 9 wurdt oandreaun troch Apple's oanpaste S9 SiP-chip, dy't ferbettere prestaasjes en nije funksjes biedt. It omfettet in gebeart mei dûbele tap dat de brûkberens ferbettert, wêrtroch brûkers gewoane aksjes mei ien hân kinne útfiere sûnder it skerm oan te raken. It horloazje hat ek in helderder display, mei in maksimale helderheid fan 2000 nits, wêrtroch it makliker is om te lêzen yn helder sinneljocht, wylst jo oanpasse oan mar ien nit foar tsjustere omjouwings.

Ien fan 'e opmerklike funksjes fan' e Series 9 is syn Siri-mooglikheid op it apparaat. Siri-oanfragen kinne no direkt op it horloazje sels wurde ferwurke, en leverje rapper en betroubere antwurden foar taken dy't gjin ynternet tagong hawwe. Brûkers kinne ek tagong krije ta har sûnensgegevens mei Siri op 'e Apple Watch.

De Series 9 yntrodusearret ek Precision Finding, tank oan syn twadde-generaasje Ultra Wideband (UWB) chip. Dizze funksje helpt by it lokalisearjen fan in ferkeard pleatst iPhone, wêrtroch it makliker te finen is as it nedich is. Derneist biedt it horloazje djippere yntegraasje mei HomePod, wêrtroch brûkers it ôfspieljen fan media by in HomePod kinne kontrolearje.

Running op watchOS 10, de Series 9 bringt fernijde apps, nije horloazjegesichten, fyts- en kuierfunksjes, en ark foar mentale sûnens om de algemiene brûkersûnderfining te ferbetterjen. De Apple Watch Series 9 slút ek oan by Apple's ambisjeuze 2030 koalstofneutrale plan, om't klanten no foar it earst kinne kieze foar in koalstofneutrale Apple Watch. Dizze mylpeal betsjuttet de ynset fan Apple om syn koalstoffoetôfdruk te ferminderjen oer har heule bedriuw, supply chain en produktlibbensyklus.

De Apple Watch Series 9 is beskikber foar bestelling fan hjoed ôf, mei beskikberens dy't begjint op septimber 22. Prizen foar de Series 9 begjinne op € 449, en klanten kinne ek kieze foar miljeufreonlike bands, lykas FineWoven en opnij ûntwurpen Sport Loops mei recycled materialen.

Gearfetsjend yntroduseart de Apple Watch Series 9 krêftige ferbetterings om in ferbettere brûkersûnderfining te leverjen. Mei syn avansearre technology en syn koalstofneutrale opsje biedt de Series 9 net allinich nijsgjirrige funksjes, mar draacht ek by oan in grienere takomst.

