Apple ûntbleatet krêftige A17 Pro-chip op jierliks ​​​​evenemint

Apple hat tech-entûsjasters ferrast troch har earste "Pro"-chip, de A17 Pro, te ûntbleatsjen tidens har jierlikse hjerstevenemint. Mei in grutte fan 3 nanometer is de A17 Pro Apple's machtichste mobile silisium oant no ta, mei in yndrukwekkende 17 miljard transistors en in seis-core CPU. Dizze nije chip biedt signifikante ferbetteringen yn prestaasjes yn ferliking mei syn foargonger, de A16.

Neffens Apple binne de twa prestaasjeskearnen fan 'e A17 Pro 10 prosint rapper dan de A16, wylst syn fjouwer effisjinsjekearnen bettere prestaasjes per watt leverje. Derneist wurdt rapportearre dat de 6-kearn GPU 20 prosint rapper is as earder en yntrodusearret avansearre grafyske funksjes lykas hardware-fersnelde ray-tracing.

De ferbettere mooglikheden fan 'e A17 Pro binne benammen oansprekkend foar spultsje-ûntwikkelders. Tidens it evenemint kundige Apple oan dat populêre titels lykas Resident Evil 4, Resident Evil Village, en The Division Resurgence har wei nei de iPhone soene meitsje, en it gamingpotinsjeel fan dizze krêftige chip sjen litte.

Guon kinne har ôffreegje wêrom't Apple keas om dizze chip de A17 Pro te labeljen. Spekulaasje ûntstiet oer de fraach oft in fermindere ferzje fan dizze chip sil brûkt wurde yn takom jier iPhone 16. Dit strategysk beslút jout Apple mear fleksibiliteit yn 'e takomst. Ynstee fan it fuortheljen fan bepaalde funksjes yn in minder djoer model moatte rjochtfeardigje, kinne se gewoan in wat stadiger chip ynfiere dy't noch in upgrade fan 'e A16 biedt.

As mear details neikomme út Apple's 'Wonderlust'-evenemint, ferwachtsje tech-entûsjasters entûsjast de mooglikheden dy't foarút lizze mei de A17 Pro-chip. It is dúdlik dat Apple de grinzen fan mobile silisium ynnovaasje triuwt, it paad foar ferbettere prestaasjes en in noch mear immersive brûkersûnderfining.

boarnen:

- Apple ûntbleatet har earste mobile 'Pro'-chip, de A17 Pro - boarneartikel