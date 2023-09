Apple sil Yndia-boud iPhone 15 lansearje op ferkeapdebútdei

Apple is fan plan de iPhone 15 frij te litten, produsearre yn Yndia, op 'e earste dei fan har wrâldwide ferkeapdebút, neffens boarnen dy't bekend binne mei de saak. Wylst de mearderheid fan iPhone 15-ienheden noch út Sina sil komme, is dit de earste kear dat in lêste generaasje iPhone gearstald yn Yndia direkt te keap is. Dizze beweging markeart de tanimmende produksjemooglikheden fan Yndia en fertsjintwurdiget in ferskowing fan Apple's foarige strategy fan primêr Sineesk makke apparaten wrâldwiid te ferkeapjen.

Apple hat wurke om it gat te oerbrêgjen tusken har operaasjes yn Yndia en har wichtichste produksjebases yn Sina. It bedriuw begon ferline moanne de produksje fan 'e iPhone 15 yn in fabryk fan in leveransier yn Tamil Nadu steat. D'r kinne lykwols lichte fertragingen wêze yn 'e beskikberens fan' e yn Yndia boude apparaten fanwegen ûnfoarsjoene logistike útdagings.

De iPhone 15 wurdt ferwachte dat it Apple's meast wichtige update sil wêze yn trije jier, mei upgrades fan kamerasysteem oer it berik en in ferbettere 3-nanometer-prosessor foar de Pro-modellen. Dizze nije opstelling is krúsjaal foar it oplibjen fan Apple's ferkeap, om't it bedriuw in delgong yn 'e ferkeap rapportearre foar trije opienfolgjende kertier.

Yndia is hieltyd wichtiger wurden foar Apple as gefolch fan 'e finansjele stimulâns fan' e Yndiaanske regearing om lokale produksje te stimulearjen en Apple's ynspanningen om te diversifisearjen bûten Sina te midden fan hannelskonflikten. It lân hat ek bewiisd in kânsrike merk te wêzen foar Apple, mei dûbelsifers groei yn iPhone-ferkeap yn Yndia yn it foarige kwartaal.

Njonken it fabryk fan Foxconn Technology Group yn Tamil Nadu, wurde oare Apple-leveransiers yn Yndia, ynklusyf Pegatron Corp. en in Wistron Corp.-fabryk dat gau oankocht wurdt troch de Tata Group, ek ferwachte om de iPhone 15 te sammeljen.

Apple besjocht Yndia as sawol in retailmooglikheid as in wichtige produksjebasis op 'e lange termyn, bewiisd troch de iepening fan har earste winkels yn Yndia dit jier.

Boarnen: Bloomberg News.