Apple Inc. is ynsteld om in wichtige feroaring te meitsjen oan har strategy troch de yn Yndia boude iPhone 15 te lansearjen op 'e earste dei fan ferkeap, markearje de earste kear dat in lokaal gearstald apparaat te krijen sil wêze op' e wrâldwide debútdei. Wylst de mearderheid fan iPhone 15-ienheden noch út Sina sil komme, markeart dizze beweging de groeiende produksjemooglikheden fan Yndia en de poging fan Apple om har produksje bûten Sina te diversifisearjen.

De iPhone 15 wurdt ferwachte dat se tiisdei wurde ûntbleate, mei ferkeap dy't begjint yn 'e dagen as wiken nei it evenemint. De produksje fan 'e iPhone 15 begon ferline moanne yn in fabryk yn' e súdlike Tamil Nadu-steat, eksploitearre troch leveransier Foxconn Technology Group. Hoewol lytse fertragingen kinne foarkomme fanwege logistike knelpunten, is Apple's fokus op it ferminderjen fan de kloof tusken har Yndiaanske en Sineeske operaasjes evident.

De prikkels fan premier Narendra Modi om pleatslike fabrikaazje te befoarderjen, kombineare mei Apple's strategy om ôfhinklikens fan Sina te ferminderjen te midden fan hannelsspanningen, hawwe Yndia in wichtige merk makke foar Apple's diversifikaasjepogingen. Foarôfgeand oan de iPhone 14 waard mar in lyts fraksje fan Apple's wrâldwide útfier yn Yndia gearstald, mei in fertraging fan seis oant njoggen moannen yn ferliking mei Sina-produksje. De fertraging is lykwols signifikant fermindere, wêrtroch Apple ein maart 7% fan har iPhones yn Yndia kin sammelje.

De iPhone 15 wurdt ferwachte in grutte update te wêzen foar it apparaat, mei ferbetteringen oan it kamerasysteem oer it berik en de Pro-modellen mei in opwurdearre 3-nanometer-prosessor. Dizze nije opstelling is krúsjaal foar Apple om de ferkeap te ferjongjen, om't it bedriuw rapportearre ôfnimmende ferkeap foar trije opienfolgjende kertier fanwegen swakke fraach fan konsuminten yn wichtige merken lykas de FS, Sina en Jeropa.

Apple's fokus op Yndia rint bûten produksje, om't it bedriuw dit jier har earste retailwinkels yn it lân iepene. Mei in rapst groeiende merk en tanimmende ferkeap, wurdt Yndia sjoen as sawol in retail kâns as in wichtige produksjebasis foar Apple's gadgets op 'e lange termyn. Oare leveransiers, lykas Pegatron Corp. en in Wistron Corp.-fabryk dy't gau wurde oernommen troch de Tata Group, wurde ek ferwachte dat se de iPhone 15 yn Yndia gearstalle.

boarnen:

- Hindustan Times

- Bloomberg Nijs