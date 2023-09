Apple is ynsteld om de manier te feroarjen wêrop syn folgjende modellen fan iPhones opladen, mei rapporten dy't suggerearje dat de kommende iPhone 15 in USB-C-oplaadpoarte sil hawwe ynstee fan de Lightning-poarte brûkt yn eardere modellen. Dizze wiziging sil jilde foar alle iPhone 15-modellen. De USB-C-poarte wurdt al brûkt yn oare Apple-apparaten lykas MacBooks en iPads, lykas ek yn technyske produkten fan ferskate oare bedriuwen.

Dizze stap fan Apple komt yn oerienstimming mei in wet oannommen troch it parlemint fan 'e Jeropeeske Uny, dy't it gebrûk fan in USB-C-oplaadpoarte mandaat yn alle mobile tillefoans, tablets en kamera's ferkocht yn' e EU. Bedriuwen moatte oan dizze eask foldwaan oan it ein fan 2024. Laptops sille yn 2026 ek ûnderwurpen wêze oan de USB-C-eask yn de EU.

Apple wurdt ferwachte de iPhone 15 te ûntbleatsjen op har "Wonderlust" evenemint op 12 septimber. iPhones hawwe konsekwint in signifikant diel fan Apple's totale nettoferkeap ferantwurde, en generearje $ 156.78 miljard yn 'e earste trije fearnsjier fan fiskaal 2023. Dit is lykwols in delgong fan likernôch 3.7% yn ferliking mei deselde perioade yn 2022.

It iPhone-segment fan Apple's nettoferkeap yn it tredde fearnsjier fan 2023 wie $ 39.67 miljard, in delgong fan 2.4% yn ferliking mei it foarige jier. Apple's CFO, Lucas Maestri, spruts optimisme út foar it fjirde fearnsjier, en ferwachtet ferbettere prestaasjes yn 'e iPhone- en Tsjinstensegminten. By it kommende evenemint kin Apple ek de njoggende searje fan 'e Apple Watch yntrodusearje.

