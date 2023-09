Qualcomm hat oankundige dat it in oerienkomst tekene hat mei Apple om 5G-chips te leverjen oant op syn minst 2026. De oerienkomst ferlingt in langstige relaasje tusken de twa bedriuwen en befeiliget de posysje fan Qualcomm as de liedende ûntwerper fan modemchips foar Apple's tillefoanapparaten.

De deal komt op in stuit dat Apple mei tanommen útdagings yn Sina te krijen hat en besiket har leveringsketens earne oars te fersterkjen. Troch gearwurking mei Qualcomm soarget Apple foar in stabile oanbod fan 5G-chips foar har tillefoans, nettsjinsteande syn plannen om har eigen modemtechnology te ûntwikkeljen.

Dizze oerienkomst wreidet de omfang út fan in eardere deal foar chiplevering tekene yn 2019, dy't folge op in lange juridyske striid tusken Qualcomm en Apple. Under it nije akkoart sil Qualcomm chips leverje foar Apple-tillefoans dy't elk jier wurde frijlitten oant 2026. De wearde fan 'e deal is net bekend makke, mar it wurdt sein dat it liket op 'e foarige oerienkomst.

Wylst Apple wurket oan har eigen modemtechnology en de modem-ienheid fan Intel yn 2019 oankocht, hat it bedriuw net iepenbiere hoe fluch it fan plan is har eigen chips te ymplementearjen. Qualcomm skat dat mar in fyfde fan Apple's iPhones har chips sil brûke troch 2026, mar dizze projeksje kin konservatyf wêze, om't eardere foarsizzingen oer Qualcomm's bedriuw mei Apple har gearwurking hawwe ûnderskat.

De deal befêstiget ek de patintlisinsje-oerienkomst tekene tusken Qualcomm en Apple yn 2019, dy't yn 2025 ferrinne sil, mar kin wurde ferlingd foar noch twa jier. Dit partnerskip is krúsjaal foar beide bedriuwen, om't it Qualcomm mooglik makket har posysje te behâlden as in wichtige leveransier foar Apple, wylst Apple profiteart fan Qualcomm's ekspertize yn modemchipûntwerp.

