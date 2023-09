De kommende iPhone 15-searje fan Apple is ynsteld om in wichtige feroaring te meitsjen yn har oplaadmooglikheden, om't it de earste searje sil wêze om USB-C-opladen te stypjen. Mei de nije iPhones dy't ferwachte wurde ûntbleate by in kommende evenemint, soarget Apple derfoar dat har winkelmeiwurkers binne foarsjoen fan de nedige kennis om klanten te ynformearjen oer dizze feroaring.

Ien fan 'e grutste redenen foar de opwining om' e iPhone 15-searje is de yntroduksje fan USB-C-oplaadstipe. Apple, bekend om syn swiere ôfhinklikens op 'e accessoiremerk, makke weagen doe't it besleat om de lader út' e iPhone-doaze te ferwiderjen. Mei de oerstap nei USB-C advisearret it bedriuw lykwols har meiwurkers om keapers fan 'e iPhone 15 oan te rieden om ek in USB-C-lader te keapjen.

Apple merkt op dat de besteande oplaadkabels net kompatibel binne mei de nije lader, wêrtroch brûkers de USB-C-lader apart moatte keapje foar de bêste oplaadûnderfining. Fierder kin Apple ek kleur-oerienkommende USB-C-oplaadkabels lansearje neist de iPhone 15-searje om keapers te lokjen.

De ferhuzing nei USB-C foar iPhones komt as in reaksje op in nije EU-beslút dy't alle handsetmerken mandaat om in universele oplader te brûken foar mobile apparaten. Wylst de measte Android-tillefoans al USB-C-opladen stypje, is de útspraak spesifyk rjochte op Apple, en triuwt it bedriuw om te foldwaan oan 'e standert. Rapporten suggerearje dat mei it oannimmen fan USB-C iPhones mooglik oplaadsnelheden fan maksimaal 35W kinne biede, hoewol dit kin wurde beheind ta de Pro-farianten om keapers te stimulearjen om de premiummodellen te kiezen.

Neist it oansprekken fan besteande iPhone-fanboys, hopet Apple Android-brûkers oan te lûken om dit jier nei de iPhone te wikseljen. In resinte merkûndersyk suggerearret dat Apple kin profitearje fan dizze beweging, om't it profitearret fan 'e universele oplaadtrend.

Mei de heul ferwachte lansearring fan iPhone 15 krekt oeren fuort, binne alle eagen op it Steve Jobs Theater foar it grutste Apple-evenemint fan it jier. As it barren ûntbrekt, sille wy jo de lêste updates bringe oer de nije iPhone-searje en har USB-C-oplaadmooglikheden.

Boarne: S Aadeetya, News18 Tech

Definysjes:

- USB-C: In universele ferbiningsstandert dy't faaks brûkt wurdt foar it opladen en oerdragen fan gegevens tusken apparaten.

- Lader: In apparaat dat wurdt brûkt om elektryske enerzjy te leverjen oan oplaadbere batterijen as elektroanyske apparaten.

- EU-beslút: In beslút makke troch de Jeropeeske Uny dy't in universele oplader foar mobile apparaten mandaat.

- iPhone fanboys: Tawijde fans fan 'e iPhone dy't heul entûsjast binne oer it merk.

- Android-brûkers: Partikulieren dy't smartphones brûke dy't rinne op it Android-bestjoeringssysteem.

boarnen:

- S Aadeetya, spesjale korrespondint by News18 Tech