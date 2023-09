De druk bliuwt foar Apple-oandielen

De oandielen fan Apple Inc. hawwe twa opienfolgjende dagen fan delgong te lijen, en markearje de minste prestaasje yn trije jier. Eksperts oer it "Halftime Report", ynklusyf Josh Brown, Stephanie Link, Jim Lebenthal, en Bill Baruch ferdjipje yn 'e oarsaken efter Apple's striid.

Neffens it paniel binne d'r ferskate faktoaren dy't bydrage oan Apple's delgeande spiraal. Ien grutte soarch is de oanhâldende hannelsspanningen tusken de Feriene Steaten en Sina. As de twa grutste ekonomyen yn 'e wrâld trochgean mei te dwaan oan in hannelskriich, is Apple, sterk ôfhinklik fan' e Sineeske merk, fongen yn 'e krúsfjoer. De ûnwissichheid oer de hannelsûnderhannelings en it potinsjeel foar ferhege tariven hawwe ynvestearders soargen oer de takomstige ynkomsten fan Apple.

Neist de hannelskriich binne der ek soargen oer iPhone-ferkeap. Analysten hawwe opmurken in delgong yn fraach nei iPhones, benammen yn Sina en oare opkommende merken. Dit koe wurde taskreaun oan faktoaren lykas in ekonomyske fertraging yn dizze regio's, ferhege konkurrinsje, en in gebrek oan wichtige ynnovaasje yn resinte iPhone-modellen.

De saakkundigen oer it "Halftime Report" ferklearje fierder dat de resinte delgong yn 'e totale oandielmerk ek ynfloed hat op Apple's oandielpriis. As ynvestearders foarsichtiger wurde te midden fan wrâldwide ekonomyske ûnwissichheden, lûke se har werom út tech-oandielen lykas Apple.

Nettsjinsteande dizze útdagings bliuwe de panelleden foarsichtich optimistysk oer de takomst fan Apple. Se leauwe dat de sterke fûneminten fan it bedriuw, ynklusyf har hege klantloyaliteit en in groeiende tsjinstenbedriuw, it sille helpe om de stoarm troch te gean. Se beklamje lykwols it belang fan it nau tafersjoch op 'e hannelsûnderhannelingen tusken de FS en Sina, om't it de prestaasjes fan Apple signifikant sil beynfloedzje.

Ta beslút, Apple-oandielen stean op it stuit signifikante druk fanwege hannelsspanningen, ôfnimmende iPhone-ferkeap, en de algemiene ferfal fan 'e oandielmerk. Wylst d'r útdagings foarút binne, suggerearje saakkundigen dat Apple's sterke fûneminten kinne helpe by it oerwinnen fan dizze obstakels.

Definysjes:

- Hannelsspanningen: Konflikten en ûnienigens tusken lannen oangeande hannelsbelied en -praktiken dy't kinne resultearje yn tariven, sanksjes of beheiningen op ymport en eksport.

- Tariven: Belestingen oplein op ymportearre of eksportearre guod om hannel te regeljen en ynlânske yndustry te beskermjen.

- Stock Market: In merk dêr't keapers en ferkeapers hanneljen oandielen, dy't fertsjintwurdigje eigendom yn iepenbier ferhannele bedriuwen.

boarnen:

- Gjin