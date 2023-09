De Apple Store-webside giet offline foar lansearring fan iPhone 15

De Apple Store-webside gie tiisdeitemoarn tydlik offline, krekt oeren foar de heul ferwachte lansearring fan 'e iPhone 15. De lâningsside liet in berjocht sjen dat stelt dat de webside updates ûndergie en de besikers oproppen om gau werom te kontrolearjen. In blau-en-griis animearre Apple-logo, ek assosjearre mei it lansearingsevenemint fan 'e iPhone 15, waard werjûn tegearre mei in wurklink nei de livestream.

Apple CEO Tim Cook is ynsteld om de lêste ferzje fan it flaggeskipprodukt fan it bedriuw te ûntbleatsjen om 1 oere ET fan Apple Park's Steve Jobs Theater. It bliuwt ûndúdlik oft de webside-crash in gefolch wie fan oerweldigjende belangstelling foar de iPhone 15 of as Apple feroaringen makket oan har online merk.

De iPhone 15 wurdt ferwachte dat se op 22 septimber frijlitten wurde, mei trije modellen te krijen op ferskate priispunten. De standertferzje sil begjinne by $ 799, wylst de Pro Max-opsje wurdt priis op $ 1,099. Ien opmerklike feroaring yn 'e iPhone 15 is it oannimmen fan in USB-C standert oplaadpoarte, lykas mandaat troch de Jeropeeske Uny. Dizze beweging markeart in fertrek fan Apple's proprietêre Lightning-oplaadpoarte.

Geroften om de iPhone 15 omfetsje de yntroduksje fan in "Aksjeknop", dy't brûkers rappe tagong sil jaan ta ferskate funksjes en ynstellingen sûnder it apparaat te ûntsluten of troch apps te navigearjen. Wylst details min binne, leauwe saakkundigen dat dizze knop de iPhone 15 Pro kin ûnderskiede fan eardere modellen.

Apple yntrodusearret typysk in nij produkt yn 'e hjerst, en de iPhone 14 waard yn septimber ferline jier frijlitten. De oandiel fan it bedriuw, dy't koartlyn in rekordmerkkapitalisaasje fan $ 3 trillion berikte, belibbe tiisdei in lichte dip yn 'e iere moarnshannel.

Boarnen: The New York Post, MacRumors, The Associated Press