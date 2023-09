Apple ynsteld om iPhone 15 te ûntbleatsjen: wat te ferwachtsjen

Apple's heul ferwachte jierlikse produktlansearring is krekt om 'e hoeke, en alle eagen binne op' e ûntbleating fan 'e iPhone 15. Geroften en rapporten suggerearje dat de lêste iteraasje fan Apple's flaggeskipapparaat sil komme mei in ferskaat oan nije funksjes, ynklusyf in Android-like oplaadpoarte en ferbettere kamerazoom. Analysten warskôgje lykwols dat dizze tafoegingen kinne bydrage oan in hegere priis foar konsuminten.

Neffens Wedbush Securities-analisten kinne de prizen foar de iPhone 15-modellen sawat $ 100 heger wêze dan de foarige smartphone-rigels fan Apple. Dit soe de earste kear yn jierren markearje dat de techgigant syn iPhone-prizen hat ferhege. It basismodel, in 6.1-inch iPhone 15 mei 128 gigabyte oan opslach, koe begjinne by $ 899, wylst de gruttere 6.7-inch iPhone 15 Plus kin begjinne by $ 999. Nettsjinsteande, konsuminten koene potinsjeel koartingsprizen fine fia grutte Amerikaanske telefoanferfierders yn 'e moannen nei de frijlitting.

De iPhone 15 wurdt ferwachte dat se ferskate opmerklike upgrades sille bringe. Analysten by Wedbush sizze dat it apparaat in rappere A17 bionyske chip sil hawwe, ferbettere batterijlibben, in type-C-oplaadpoarte, ferbettere kameratechnology en titaniumrânen. Ien fan 'e opfallende funksjes is de periskoop telefoto-lens op' e iPhone 15 Pro Max, dy't de optyske zoommooglikheden fan 'e tillefoan signifikant ferbettert. Mei in 5x-6x optyske zoom biedt it dûbel de zoom fan 'e foarige iPhone 14 Pro. Derneist sil de iPhone 15 wierskynlik in USB-C-oplaadpoarte oannimme, fergelykber mei dy fûn yn Android-smartphones.

Beslút om te upgrade nei de iPhone 15 kin útdaagjend wêze, foaral as jo al in relatyf nije iPhone hawwe, lykas de iPhone 12 of in letter model. Olivier Blanchard, in ûndersyksdirekteur by it techûndersyksbedriuw The Futurum Group, suggerearret dat it beslút ôfhingje moat fan hokker type handset jo op it stuit brûke. As jo ​​​​in âlder model hawwe, kinne de nije chip fan 'e iPhone 15, ferbettere kamerafunksjes en USB-C-poarte in wichtige sprong foarút wêze. As jo ​​​​lykwols in mear resinte iPhone hawwe, kin it gebrek oan baanbrekkende foarútgong it fêsthâlden oan jo hjoeddeistige apparaat in ridlike kar meitsje.

