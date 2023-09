Apple is fan plan de iPhone 15 te lansearjen, dy't sil wurde gearstald yn Yndia, op har wrâldwide ferkeapdebútdei, neffens boarnen dy't bekend binne mei de saak. Wylst de mearderheid fan iPhone 15-ienheden noch sil wurde produsearre yn Sina, fertsjinwurdiget dizze beweging in wichtige ôfwiking fan Apple's eardere strategy fan benammen Sineesk makke apparaten te ferkeapjen. It markeart ek de groeiende produksjemooglikheden fan Yndia en betsjuttet de ynspanningen fan Apple om de kloof tusken har Yndiaanske en Sineeske produksjebases te beheinen.

Cupertino-basearre Apple begon ferline moanne de produksje fan 'e iPhone 15 yn in fabryk yn Tamil Nadu, Yndia. Der kinne lykwols lichte fertragingen foarkomme troch ûnfoarsjoene logistike knelpunten. Apple hat it oanpart fan iPhones gearstald yn Yndia fergrutte, oant ein maart 7% berikt. Dizze ferskowing is in gefolch fan 'e finansjele stimulâns fan Yndiaanske minister-presidint Narendra Modi om pleatslike fabrikaazje te stimulearjen en Apple's needsaak om har produksje te diversifisearjen bûten Sina te midden fan 'e hannelsoarloch tusken de Feriene Steaten en Sina.

De iPhone 15 wurdt ferwachte dat it de meast wichtige fernijing foar it apparaat yn trije jier sil wêze, mei upgrades foar it kamerasysteem en in ferbettere trije-nanometer-prosessor yn 'e Pro-modellen. Dizze nije opstelling spilet in krityske rol by it oplibjen fan Apple's ferkeap, om't it bedriuw foar it tredde opienfolgjende kwartaal ôfnimmende ferkeap rapportearre fanwegen swakke fraach fan konsuminten yn wichtige merken lykas de FS, Sina en Jeropa.

Apple hat ek syn oanwêzigens yn Yndia útwreide, en dit jier har earste winkels yn it lân iepene. De Yndiaaske merk wurdt sjoen as sawol in retail kâns as in wichtige produksjebasis foar Apple's gadgets op 'e lange termyn. Yn it kertier oant en mei juny belibbe iPhone-ferkeap yn Yndia dûbelsifers groei, en berikte in nij heech.

Oare Apple-leveransiers yn Yndia, lykas Pegatron Corp en in Wistron Corp-fabryk dy't ynkoarten wurde oernommen troch Tata Group, wurde ferwachte dat se ek de iPhone 15 sille begjinne.

