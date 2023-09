Apple ûntbleatet iPhone 15 by "Wonderlust" Event

Apple hat koartlyn syn "Wonderlust"-evenemint hâlden wêr't it offisjeel de heul ferwachte iPhone 15 yntrodusearre. It nije apparaat, begjinnend by in priis fan $ 799, komt mei ferskate spannende funksjes. Ien fan 'e opmerklike tafoegings is it Dynamic Island, in primêre kamera fan 48 megapixel dy't foto's en fideo's fan hege kwaliteit belooft.

Geroften en spekulaasjes oer de iPhone 15 sirkulearje al moannen foarôfgeand oan it evenemint, wat opwining genereart ûnder konsuminten. Mei de offisjele ûntbleating befêstige Apple de nije funksjes en technologyen dy't brûkers kinne ferwachtsje fan 'e lêste ferzje fan har flaggeskipapparaat.

Njonken de iPhone 15 levere Apple ek details oer har nijste Apple Watch-modellen, de Series 9 en Ultra 2. De Series 9 is benammen opmerklik om't it wurdt oankundige as Apple's "earste koalstofneutraal" produkt, en toant de ynset fan it bedriuw oan duorsumens.

Apple's fiskale jier 2023 is suksesfol yn termen fan ferkeap, mei in totaal fan $ 293.79 miljard generearre út har produkten en tsjinsten yn 'e earste trije kertier. Dit is lykwols in lichte fermindering yn ferliking mei deselde perioade ferline jier doe't it bedriuw $ 304.18 miljard ynbrocht.

De yntroduksje fan 'e iPhone 15 markearret ek in feroaring yn hoe't klanten yn 'e Feriene Steaten it apparaat kinne keapje. Apple giet nei it ferminderjen fan draadloze dragers út it oankeapproses, en biedt klanten mear fleksibiliteit en kontrôle oer har oankeap fan iPhone.

Oer it algemien toande it lansearingsevenemint fan 'e iPhone 15 Apple's tawijing oan ynnovaasje en it leverjen fan produkten fan hege kwaliteit oan har klanten. Mei spannende funksjes en foarútgong wurdt ferwachte dat de iPhone 15 in populêre kar sil wêze ûnder konsuminten.

