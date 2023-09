It ein fan 'e Lightning Connector: Apple omfettet USB-C

Apple naam ôfskied fan syn byldbepalende Lightning-ferbining op 12 septimber 2022, en ferfong it mei de alsidige USB-C-poarte. Wylst de Lightning-ferbining Apple-brûkers mear as in desennia goed tsjinne, frege de opkomst yn macht-hongerige apparaten en de druk op in standerdisearre oplader Apple om de skeakel te meitsjen.

Yn 'e ôfrûne jierren begon Apple USB-C yn har opstelling te yntrodusearjen, mei de iPad Pro-modellen dy't de nije poarte oannaam yn 2018, folge troch de iPad Air yn 2020 en de 10e generaasje iPad yn 2022. Derneist hat de Apple TV 4K-ôfstân ek befette in USB-C-socket. De oergong nei USB-C waard versneld troch it mandaat fan 'e Jeropeeske Uny dat alle apparaten, ynklusyf tillefoans, tablets, kamera's en laptops oant 100W, in USB-C-poarte moatte hawwe.

It is de muoite wurdich op te merken dat in protte oare fabrikanten USB-C al hawwe omearme, wat liedt ta in wiidferspraat oannimmen fan 'e standert om' e wrâld. Apple's trochgeande gebrûk fan 'e Lightning-ferbining beheine lykwols kompatibiliteit en tagonklikens.

Wylst Apple's push foar draadloze technology evident is, soarget de oerstap nei USB-C dat brûkers har apparaten noch maklik kinne ferbine as it nedich is. Oft it no in lader lient fan in Android-brûker of in kompatibele lader fynt ûnderweis, de ubiquity fan USB-C makket it tagonkliker dan de proprietêre Lightning-ferbining.

Oer it algemien, wylst it ein fan 'e Lightning-ferbining in signifikante ferskowing yn Apple's ekosysteem markearret, komt it oerien mei de beweging fan' e yndustry nei in standerdisearre oplaadoplossing. USB-C biedt brûkers in fleksibele en breed stipe opsje foar it oansetten en ferbinen fan har apparaten.

