iOS 16.6.1 Release: Wat jo witte moatte

Apple hat koartlyn de iOS 16.6.1-fernijing útrôle, tegearre mei oerienkommende updates foar iPadOS, macOS Ventura en watchOS. Dizze updates komme mar in pear dagen foar Apple's heul ferwachte iPhone 15-evenemint, en binne wierskynlik guon fan 'e lêste updates foar iOS 16.6.

De iOS 16.6.1-fernijing, mei buildnûmer 20G81, is in lytse release dy't him rjochtet op bugfixes en prestaasjesferbetterings. It folget de foarige build 20G75, dy't ferskate funksjes en ferbetterings yntrodusearre oan Apple's mobile bestjoeringssysteem. Op deselde manier ûntfangt macOS Ventura in update mei buildnûmer 22G91, en watchOS 9.6.3 mei buildnûmer 20U90.

Lykas gewoanlik binne Apple-apparaten ynsteld om automatysk binnen in dei as twa te aktualisearjen, ôfhinklik fan de ynstellings fan de brûker. Dejingen dy't graach de lêste fernijing yn hannen wolle krije, kinne it manuell ynstallearje. De fernijing wurdt beskikber steld en propagearret oer Apple's netwurk foar ynhâldlevering, wêrtroch brûkers op 'e hichte kinne bliuwe mei de lêste ferbetterings en reparaasjes.

Wylst de update fan iOS 16.6.1 miskien gjin grutte feroaringen yntrodusearje, is it in essensjele stap yn it behâld fan de stabiliteit en feiligens fan Apple-apparaten. Troch bugs oan te pakken en prestaasjes te ferbetterjen, bliuwt Apple in soepele brûkersûnderfining foar har klanten te garandearjen.

boarnen:

- iOS 16.6.1 Update Release Notes

- Apple Support Documentation