De iPhone 15 Pro en 15 Pro Max: in grutte upgrade

De iPhone 15 Pro en 15 Pro Max binne de lêste tafoegings oan Apple's opstelling, en se komme mei wat grutte upgrades. Ien fan 'e meast wichtige feroarings is de ynfiering fan USB-C, ferfanging fan de Lightning-poarte. Dit betsjut dat brûkers no universele kabels kinne brûke oer platfoarms en har iPhones kinne oplade mei de lader en kabel fan har iPad Pro, MacBook Pro, of Galaxy-apparaten.

Apple hat ek ferskate ûntwerpferbetterings makke oan 'e iPhone 15 Pro-searje. De nije modellen hawwe rûne rânen en de tinne rânen dy't ea sjoen binne op in iPhone. Nettsjinsteande dizze wizigingen binne de totale dimensjes fan 'e tillefoans fermindere, wylst deselde displaygrutte behâlden wurde as de foarige generaasje.

Om gewicht te ferminderjen hat Apple roestfrij stiel ferfongen troch titanium foar de frames fan 'e nije Pro-modellen. It gebrûk fan klasse 5 titanium, dat ek brûkt wurdt op 'e Mars-rover, makket dizze modellen de lichtste Pro-modellen oant no ta. Derneist hawwe de frames in boarstele tekstuer berikt troch in sekuer 14-oere proses.

De mute-skeakel op 'e iPhone 15 Pros is omfoarme ta in aksjeknop. Troch de knop te drukken en te hâlden aktivearret de stille modus, wylst in inkele of dûbele parse kin wurde tawiisd om ferskate aksjes út te fieren, lykas it fluch iepenjen fan de kamera.

It display op 'e nije iPhones bliuwt itselde as de foarige generaasje, mei de iPhone 15 Pro mei in 6.1-inch Super Retina XDR OLED-display en de iPhone 15 Pro Max mei in 6.7-inch display. De Pro-modellen komme ek mei in adaptive 120Hz (ProMotion) ferfarskingsfrekwinsje, HDR10, Dolby Vision, en in pykhelderheid fan 2,000 nits.

It kamerasysteem op 'e iPhone 15 Pro is folslein nij, begjinnend mei in 48MP haadkamera mei in gruttere sensor en twadde-generaasje sensor-shift-stabilisaasje. Dit stelt brûkers yn steat om 48MP HEIF-ôfbyldings te fangen en te profitearjen fan ferskate zoommodi mei ferskate fokaallengten.

De iPhone 15 Pro Max yntroduseart de earste periskoopkamera op in iPhone, wêrtroch zoommooglikheden oant 5x mooglik binne. It optyske ûntwerp fan 'e periskoopkamera is unyk, en reflektearret ljocht fjouwer kear nei de opfolde sensor.

De iPhone 15 Pro en Pro Max oanmeitsje is de A17 Pro-chip, boud op in 3nm-proses. De chip hat in 6-kearnprosessor, in 6-kearn GPU mei hardware-fersnelde Ray Tracing, en in 16-kearn neurale motor foar ferbettere kapasiteiten foar learen fan masines. De A17 Pro-chip hat ek in Display Engine mei tawijde AV1- en ProRes-codecs, wêrtroch brûkers 4k 60fps-fideo's kinne fange yn ProRes RAW.

De iPhone 15 Pro en 15 Pro Max binne te krijen foar foarbestelling, mei prizen begjinnend by $ 999 en $ 1,199, respektivelik. Beide modellen sille op 22 septimber begjinne te ferstjoeren.

