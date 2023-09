Yntroduksje fan de iPhone 15: Apple's lêste smartphone

Apple hat har nije smartphone, de iPhone 15, offisjeel ûntbleate as ûnderdiel fan har Wonderlust Event. De iPhone 15 komt yn twa modellen: de iPhone 15 en iPhone 15 Plus, beide mei yndrukwekkende 6.1-inch en 6.7-inch displays, respektivelik.

Ien fan 'e meast opmerklike feroaringen yn' e iPhone 15-searje is de tafoeging fan in USB-C-poarte, wêrtroch rapper oplaadsnelheden kinne wurde. Dizze beweging komt yn reaksje op in nije wet fan 'e Jeropeeske Uny dy't fereasket dat alle smartphones, tablets en kamera's USB-C brûke yn 2024. De iPhone 15 sil te krijen wêze yn rôze, giel, griene, blauwe en swarte farianten, mei in slanke matte glês werom.

De iPhone 15 hat ferskate opmerklike funksjes. It brûkt in Super Retina XDR-skerm mei OLED-technology, en biedt libbene kleuren en in maksimale helderheid fan oant 2000 nits. It kamerasysteem omfettet in 48MP haadkamera mei 2x telefoto en trochgeande zoom. Derneist yntroduseart de iPhone 15 in "Auto Portrait Mode" wêrmei brûkers prachtige portretfoto's kinne meitsje sûnder manuell te wikseljen nei Portret Mode.

Oandreaun troch de A16 Bionic-chip, biedt de iPhone 15 ferbettere prestaasjes en in gruttere batterij foar langer gebrûk. In oare wichtige feroaring is de yntroduksje fan it Dynamic Island, in pilfoarmige notch dy't earder eksklusyf wie foar de Pro-modellen. De altyd-oan-werjefte en ProMotion-funksje, mei ferfarskingsnivo's fan oant 120Hz, bliuwe lykwols eksklusyf foar de iPhone 15 Pro-modellen.

Neist de iPhone 15 iepenbiere Apple ek de iPhone 15 Pro. It Pro-model sil Grade 5 Titanium-materialen hawwe, wêrtroch it lichter wurdt en mei lytsere rânen. It sil in nije "aksjeknop" yntrodusearje dy't de klassike ring stille switch ferfangt, en biedt brûkers in oanbod fan oanpasbere aksjes. De iPhone 15 Pro sil wurde oandreaun troch de A17-chip, mei de earste 3 nanometer technology en in nije GPU mei hardware-fersnelde ray tracing foar gaming.

Mei syn yndrukwekkende kamerasysteem, ferbettere prestaasjes en ynnovative funksjes, belooft de iPhone 15-searje in útsûnderlike smartphone-ûnderfining te leverjen.

