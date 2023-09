Apple is ynsteld om nije iPhones en produkten te ûntbleatsjen by lansearringsevenemint

Apple is klear om har lêste opstelling fan iPhones, Apple Watches en oare produkten te iepenbierjen by in live-streamed lansearingsevenemint op tiisdei. It bedriuw hopet dat dizze nije oanbiedingen sille helpe om iPhone-ferkeap te stimulearjen, dy't de ôfrûne trije kertier yn 'e delgong west hawwe. Soargen oer de takomst fan iPhones yn Sina fanwege spanningen mei de FS hawwe ek de merkwearde fan Apple negatyf beynfloede.

De nije iPhone-line wurdt ferwachte te bestean út fjouwer modellen: de iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, en 15 Pro Max. De basismodellen, iPhone 15 en 15 Plus, sille yn oerienstimming wêze mei Apple's foarige produkten, wylst de klam sil lizze op 'e hege-ein Pro-modellen. Apple is fan doel klanten te ferlieden om mear te beteljen foar in nije tillefoan mei de Pro-modellen, dy't geroften komme mei in priisferheging fan $ 100 yn ferliking mei de foarige iPhone 12.

Om de hegere priis te rjochtfeardigjen, sille de Pro- en Pro Max-modellen in nije A17-chip hawwe mei ferbettere ferwurkingskrêft, ferhege ûnthâld en ferbettere batterijlibben. De Pro Max sil ek opwurdearre linzen hawwe foar bettere zoommooglikheden. Derneist sille dizze modellen titaniumrânen hawwe ynstee fan roestfrij stiel, wat har totale gewicht ferminderje. In opmerklike feroaring is de ferfanging fan 'e ring / mute switch mei in "aksje knop" dy't trigger ferskate funksjes.

De lansearring fan 'e nije iPhones wurdt ferwachte dat it mooglik in "mini super-syklus" sil triggerje wêr't in signifikant oantal konsuminten beslute om har smartphones te upgrade. Neffens Wedbush-analist Dan Ives, hat ienkwart fan Apple's wrâldwide iPhone-brûkers har apparaten yn fjouwer jier net opwurdearre, wat Apple's claim fan in trijejierrige libbensduur foar iPhones oertreft.

Wylst konkurrinten lykas Samsung en Google opklapbere tillefoans yntrodusearje mei bûgde skermen, feroaret Apple de fûnemintele foarm of foarm fan har iPhones net. Ien wichtige feroaring dy't brûkers wol of net wolkom wolkom, is lykwols de oanname fan in nije oplaadpoarte. De nijste iPhones sille Apple's proprietêre Lightning-poarte ferfange mei in USB-C-oplaadpoarte om te foldwaan oan nije Jeropeeske regeljouwing.

Oare ferwachte oankundigingen omfetsje bywurke ferzjes fan 'e Apple Watch, de Series 9 en de Ultra, dy't rapper ferwurkingssnelheden sille hawwe en ferbettere mooglikheden foar lokaasjefolch. Derneist kin Apple iOS 17-software-updates yntrodusearje, lykas ferbetterings foar autokorrekturen, in nije journaling-app, in funksje foar wikseljen fan digitale visitekaarten en downloads fan offline navigaasjekaarten.

