Oandielen fan Apple sakke 3.4% neidat rapporten ferskynden dat Sina fan plan is om syn ferbod op it brûken fan iPhones te ferbreedzjen om ynstânsjes en bedriuwen mei regearing-stipe op te nimmen. Dit nijs hat soargen makke oer it fermogen fan Apple om saken te dwaan yn 'e op ien nei grutste ekonomy fan' e wrâld.

Sina is in krúsjale merk foar Apple, om't it lân ferline jier sawat 20% útmakke fan 'e totale omset fan it bedriuw. TechInsights skat dat d'r mear iPhone-ferkeap wiene yn Sina dan yn 'e Feriene Steaten yn it lêste fearnsjier. Fierders produseart Apple de measte fan har iPhones yn Sineeske fabriken.

De ferbod op iPhone-gebrûk kin wichtige gefolgen hawwe foar Apple. De oandiel fan it bedriuw hat syn grutste deistige fal yn mear as in moanne belibbe en is op it stuit de minste prestaasje yn 'e Dow Jones Industrial Average. It is ek de muoite wurdich op te merken dat Apple in wichtige rol spilet yn 'e ekonomy fan Peking.

Analysten freegje har ôf oft de hâlding fan 'e Sineeske regearing tsjin Apple feroaret. Earder waard Apple ûnderfûn as relatyf feilich foar regearingsbeheiningen yn Sina fanwege har belang yn 'e pleatslike ekonomy. Mei it útwreidzjen fan de rapportearre ferboden wurdt dizze persepsje lykwols útdage.

It beslút fan Sina om iPhones te ferbieden foar amtners fan sintrale oerheid waard folge troch in ferlinging fan it ferbod nei steat-stipe bedriuwen, ynklusyf PetroChina, in enerzjygigant. Dizze beweging komt oerien mei de frijlitting fan in nije high-end flaggeskip smartphone troch Sineeske fabrikant Huawei, dy't op it stuit wurdt ûndersocht troch de Amerikaanske regearing foar mooglike oertredings fan eksportbeperkingen op semiconductors.

It nijs fan it mooglike iPhone-ferbod hat ek in bredere ynfloed hân op 'e technologysektor, mei't de Nasdaq Composite mei sa'n 1% sakke en de semiconductorsektor in delgong fan mear as 2%.

Op it stuit is d'r gjin reaksje west fan Apple of Sina's Ministearje fan Bûtenlânske Saken oangeande dizze ûntjouwings.

boarnen:

- CNN

- TechInsights

- Wall Street Journal

- Bloomberg

- Bank fan Amearika