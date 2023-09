Apple Launch Event 2023: ferwachtings foar iPhone 15 Series en mear

It heul ferwachte jierlikse Apple-lansearringsevenemint, bekend as 'Wonderlust', sil hjoed plakfine, en Apple-entûsjasters oer de heule wrâld wachtsje mei begear op de ûntbleating fan 'e folgjende-gen iPhone 15-searje, tegearre mei oare spannende oankundigingen. CEO Tim Cook sil it evenemint liede yn it byldbepalende Steve Jobs Theatre yn Kalifornje.

Tidens it evenemint sille Apple-analisten ynsjoch en mieningen leverje oer wat te ferwachtsjen fan it Apple Launch Event 2023. D'r sil in yngeande analyze wêze fan 'e gerofte funksjes fan' e iPhone 15, ynklusyf de folgjende generaasje Apple Watch en oare spannende aksessoires. Live updates en bylden fan Cupertino Park sille sjoggers in blik jaan yn 'e sfear fan it evenemint.

Ien fan 'e hichtepunten fan it evenemint sil sûnder mis de lansearring wêze fan' e iPhone 15-searje. Iere rapporten suggerearje dat it basismodel iPhone 15 ferlykbere dimensjes en gewicht sil behâlde as syn foargonger, de iPhone 14. De iPhone 15 Pro wurdt ferwachte wat dikker te wêzen, mar lichter as it foarige model. De iPhone 15 Pro Max, oan 'e oare kant, wurdt projekteare om lichter en wat tinner te wêzen dan syn foargonger.

Yn termen fan prizen wurdt foarsein dat de startpriis fan it lytsere Pro-model sil bliuwe op $ 999. D'r sille lykwols ferbetterings wêze oan har prestaasjes, ynklusyf in ferheging fan RAM.

D'r binne ek geroften fan oare spannende funksjes, lykas de mooglikheid fan in lichtere iPhone 15 Pro mei in midframe makke fan Grade 5 Titanium. Derneist binne d'r spekulaasjes dat de folgjende generaasje iPhones kin oergean nei USB-C-oplaadkabels.

Om it Apple Wonderlust-lanseringsevenemint live te besjen, hawwe sjoggers meardere streamopsjes. Apple TV-abonnees kinne ôfstimme op har apparaten om 10:30 oere, en net-abonnees kinne it evenemint besjen op Apple's offisjele YouTube-side. As alternatyf kinne sjoggers it evenemint ek besjen fia har webbrowsers troch de Apple-webside te besykjen.

Nei de keynote-taspraak fan CEO Tim Cook, sil d'r fierdere analyze wêze fan Apple's fyzje en doelen, en jouwe in wiidweidich begryp fan 'e rjochting fan it bedriuw.

boarnen:

- Macrumors

- TrendForce (foarsizzing fan priis foar iPhone 15)

- De druk fan 'e Jeropeeske Uny foar standerdisearre oplaadkabels

Opmerking: it boarneartikel befette gjin URL's