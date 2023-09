Apple's iPhone 15 en Google's Legal Battle Headline Tuesday News

Yn it nijs fan moarn sil Apple har jierlikse keynote-evenemint hostje, wêr't it wurdt ferwachte dat se har heul ferwachte iPhone 15 en Apple Watch Series 9 iepenbierje. Just ferline wike sakken de oandielen fan it bedriuw mei mear dan 6% fanwege rapporten fan Sina dy't iPhones ferbean foar regearingsmeiwurkers en bedriuwen yn steatsbesit. De ûntbleating fan 'e nije iPhone en Apple Watch komt op in kritysk momint as Apple besiket opwining opnij te meitsjen en ferkeap te ferheegjen.

Underwilens stiet Google foar in juridyske striid mei it Departemint fan Justysje (DOJ) oer beskuldigings fan monopoalje foar online sykjen. De DOJ sil har saak presintearje yn in besykjen om te bewizen dat Google syn dominante posysje yn 'e sektor misbrûkt hat. Dizze rjochtsaak tsjin Google is in wichtige test foar de Amerikaanske regearing, om't it besiket in 133-jier-âlde wet te brûken om de techgigant en oare grutte spilers yn 'e sektor te regeljen.

De útkomst fan beide eveneminten sil in substansjele ynfloed hawwe op 'e technyske yndustry. Apple's nije produktûntdekking sil it takomstige trajekt fan it bedriuw bepale, om't it stribbet om syn posysje werom te winnen as in merklieder yn 'e smartphone-yndustry. Oan 'e oare kant hat de juridyske striid fan Google mei de DOJ bredere gefolgen foar de regeling fan grutte techbedriuwen en kin in presedint meitsje foar takomstige antitrustgefallen.

Oer it algemien belooft de koppen fan tiisdei spannende ûntjouwings yn 'e technologywrâld. Apple's iPhone 15 iepenbiere en de juridyske striid fan Google markearje de oanhâldende útdagings en kânsen foar grutte spilers yn 'e sektor.

Definysjes:

- iPhone 15: De lêste iteraasje fan Apple's flaggeskip-smartphone, ferwachte te wurde ûntbleate by it jierlikse keynote-evenemint fan it bedriuw.

- Apple Watch Series 9: De nijste ferzje fan Apple's smartwatch, ek ferwachte te debút by it keynote-evenemint.

- Department of Justice (DOJ): De federale útfierende ôfdieling fan 'e Feriene Steaten ferantwurdlik foar it hanthavenjen fan' e wet en it administrearjen fan justysje.

- Monopoalje: Komt foar as in inkeld bedriuw eksklusyf kontrôle hat oer in bepaalde merk of yndustry, faaks liedt ta anty-konkurrearjend gedrach.

- Antitrust: ferwiist nei wetten en regeljouwing dy't binne ûntworpen om monopoaljes te foarkommen en earlike konkurrinsje op 'e merk te befoarderjen.

boarnen:

- Gjin URL's - orizjineel artikel fan Yahoo Finance Live