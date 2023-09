Farwol foar de iPhone 13 Mini: Apple lit syn lytste tillefoan falle

Apple hat de iPhone 13 Mini stopset, nei in ferlykber lot as syn foargonger, de iPhone 12 Mini. De tillefoan mei lytsere grutte is fuorthelle út de opstelling fan Apple, wêrtroch romte is foar de iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13, en de twadde generaasje iPhone SE (2022).

De iPhone 12 Mini, yntrodusearre yn 2020, krige mingde resinsjes. Wylst guon, ynklusyf de skriuwer fan dit artikel, wiene fans fan de kompakte grutte, in protte brûkers wiene teloarsteld mei de batterij libben en krap skerm. As resultaat moast Apple de produksje fan 'e iPhone 12 Mini yn minder dan in jier mei 70 prosint ferminderje.

Mei it stopjen fan 'e iPhone 13 Mini hawwe leafhawwers fan lyts skerm noch wat opsjes. Treddehannelers en dragers lykas Amazon biede noch altyd de iPhone 13 Mini foar oankeap. Derneist binne d'r fatsoenlike lytse Android-tillefoans beskikber, lykas de budzjetfreonlike twadde-generaasje iPhone SE, dy't in 4.7-inch skerm hat, mar mist wat fan 'e avansearre funksjes fûn yn it beëinige Mini-model, lykas dûbele kamera's, MagSafe, ultrabreedbân 5G, en Face ID.

Wylst Apple hat besletten om fuort te gean fan it produsearjen fan lytsere tillefoans, binne d'r noch alternativen foar dyjingen dy't in kompakt apparaat leaver hawwe. It stopjen fan 'e iPhone 13 Mini kin guon teloarstelle, mar d'r binne noch opsjes beskikber op 'e merke foar dyjingen dy't in lytsere tillefoan sykje.

Definysjes:

- iPhone 13 Mini: De lytsere ferzje fan 'e iPhone 13, yntrodusearre troch Apple yn har line-up fan smartphones.

- iPhone SE: In budzjetfreonlik iPhone-model mei in lytsere skermgrutte, faaks foar brûkers dy't kompakte apparaten leaver hawwe.

Boarne: Sheena Vasani, The Verge.