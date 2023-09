Apple jout Emergency Software Update út om Pegasus Spyware Attack oan te pakken

Apple hat in need-software-update frijlitten nei it ûntdekken fan in earder ûnbekende kwetsberens dy't de Israelyske NSO-groep koe har Pegasus-spyware op ôfstân ynjeksje op iPhones en iPads. De kwetsberens, bekend as in nul-dei, stelde NSO-klanten yn steat, ynklusyf lannen lykas Saûdy-Araabje, Rwanda en Meksiko, om kweade koade te ferbergjen binnen ôfbyldings ferstjoerd fia iMessage. Dizze koade soe dan de Pegasus spyware folsleine kontrôle jaan oer it apparaat. Pegasus is in krêftige spyware by steat fan ûnbeheinde tagong ta de funksjonaliteiten fan in apparaat, lykas it lêzen fan fersifere berjochten, aktivearjen fan de kamera en mikrofoan op ôfstân, en it folgjen fan de lokaasje fan it apparaat.

De ûntdekking fan dizze kwetsberens frege Apple om in patch út te jaan, dy't ek in aparte kwetsberens oanpakt dy't Apple Wallet beynfloedet. It bedriuw hat gjin fierdere details levere, mar beklamme it belang fan 'e fernijing foar miljarden iPhone-brûkers. Dit ynsidint markearret it oanhâldende kat-en-mûs-spiel tusken grutte techbedriuwen, lykas Apple, en spyware-fabrikanten, benammen basearre yn Israel, dy't ûnbekende kwetsberens brûke foar tafersjochdoelen. Oerheidsynstânsjes brûke faaks dizze kwetsberens om doelen geheim te kontrolearjen.

NSO Group, it bedriuw efter Pegasus, hat earder beweard dat har produkt bedoeld is foar terrorismebestriding en it bestriden fan organisearre kriminaliteit. De resinte kwetsberens waard lykwols ûntdutsen troch it Citizen Lab fan 'e Universiteit fan Toronto, dy't it fûn oan' e tillefoan fan in Washington, DC-basearre meiwurker fan in organisaasje fan 'e boargerlike maatskippij mei ynternasjonale kantoaren. Citizen Lab hat de oanwêzigens fan Pegasus bleatsteld op apparaten dy't hearre ta dissidinten, sjoernalisten, advokaten en opposysjelieders yn lannen mei minne rjochten fan 'e minske.

De ûntdekking fan dizze nije kwetsberens toant it fermogen fan NSO om seldsume swakkens te finen yn ferfine bestjoeringssystemen, sels te midden fan finansjele útdagings as gefolch fan sanksjes fan 'e Amerikaanske regearing. NSO, foaral bemanne troch eardere leden fan 'e sinjale-yntelliginsje-ienheden fan it Israelyske leger, waard eartiids wurdearre op $ 1 miljard troch har partikuliere fermogens. In hack fan 2019 rjochte op it WhatsApp-berjochtenplatfoarm resultearre lykwols yn juridyske aksje fan WhatsApp's eigner, Meta, tegearre mei Apple, Amazon en oare techgiganten. NSO hat beweare dat har aksjes moatte wurde frijsteld fan juridyske kontrôle, om't har software wurdt brûkt troch soevereine naasjes, en it bedriuw mist sichtberens oer de doelen fan 'e spyware.

Yn 'e ôfrûne wiken hawwe teminsten trije persoanen, ynklusyf in Britske politike ferslachjouwer foar de Daily Mail, notifikaasjes krigen fan Apple dy't iepenbierre dat har tillefoans waarden rjochte troch steatsakteurs. It bliuwt ûndúdlik oft dizze oanfallen ûntstien binne út NSO's systemen of dy fan har konkurrinten.