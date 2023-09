Gjin nije iPads ferwachte fan Apple oant 2024, neffens analyst Ming-Chi Kuo

Apple-analist Ming-Chi Kuo hat oanjûn dat it bedriuw nei alle gedachten gjin nije iPad-modellen frijlitte sil foar it ein fan 2024. Dit nijs kin dejingen teloarstelle dy't yn 'e heine takomst in nije iPad-oankundiging ferwachten.

Wylst Apple koartlyn it Wonderlust-evenemint hold, wie it rjochte op it ûntbleatsjen fan nije iPhones, Apple Watches, en mooglik AirPods. Spekulaasjes hawwe suggerearre dat in iPad-ferfarsking yn oktober kin foarkomme, neffens Mark Gurman fan Bloomberg. Gurman neamde ek dat in aktualisearre iPad Air gau ferwachte wurdt, om't de lêste ferfarsking foar dit model begjin 2022 wie. De wichtiger fernijing foar de iPad Pro, dy't M3-chips en OLED-skermen sil hawwe, sil lykwols neist frijlitten wurde. jier. De meast resinte iPad Pro ferfarsking barde yn oktober 2022.

Apple hat gjin offisjele opmerkings levere oangeande de frijlitting fan nije iPads.

Neist de fertraging yn nije iPad-releases, melde Kuo earder dat Apple's MacBook-opstelling foarsjoen fan M3-chips dit jier net beskikber soe wêze. It is mooglik dat Apple begjin 2024 in evenemint kin hostje om sawol de nije iPads as Macs tegearre te lansearjen, mar dit is suver spekulatyf.

