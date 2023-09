Apple kundiget USB-C-oplaadkoffer oan foar AirPods Pro

By

Apple hat oankundige dat de AirPods Pro no sil komme mei in USB-C-oplaadkoffer, wêrtroch brûkers har earbuds kinne oplade mei deselde kabel as har nije iPhone 15. Dizze stap folget Apple's stadichoan oannimmen fan USB-C oer har produktline, ynklusyf de Mac, iPad, iPhone, en oare aksessoires.

Earder brûkten Apple's flaggeskip earbuds Lightning-oplaadpoarten. Mei de oergong nei USB-C kinne brûkers no maklik har AirPods Pro oplade mei deselde kabel dy't komt mei har nije iPhone 15. Derneist neamde Apple tidens de presintaasje dat brûkers har AirPods ek kinne oplade fan har iPhone.

Hoewol de AirPods Pro oergean nei USB-C, is it wichtich om te notearjen dat de reguliere AirPods en de AirPods Max-koptelefoan op dit stuit gjin USB-C-ferzje sille ûntfange. Geroften hawwe lykwols oanjûn dat beide produkten mooglik takom jier takom jier kinne wurde bywurke.

Dizze oankundiging betsjuttet de ynset fan Apple foar de USB-C-ferbining en it tanimmend belang yn 'e tech-yndustry. USB-C biedt in protte foardielen, ynklusyf rappere oplaadsnelheden, ferbettere gegevensferfiersnelheden, en ferhege kompatibiliteit mei in breed skala oan apparaten.

Mei de USB-C-oplaadkoffer foar AirPods Pro foldocht Apple oan 'e behoeften fan har klanten dy't de nije iPhone 15 al besitte of fan plan binne te keapjen. Dizze yntegraasje ferienfâldiget it oplaadproses en elimineert de needsaak foar ekstra kabels of adapters.

boarnen:



- De râne