Apple makket har op foar har heul ferwachte parseevenemint, dat sil plakfine op it haadkantoar fan it bedriuw yn Cupertino, Kalifornje. Wylst it jierlikse iPhone-evenemint har typysk rjochte hat op inkrementele upgrades, wurdt dit jier ferwachte dat Apple foar it earst USB-C-opladen sil yntrodusearje op har smartphones. Dizze beweging soe oerienkomme mei de resinte wetjouwing fan 'e Jeropeeske Uny dy't fereasket dat alle lytse apparaten USB-C-opladen stypje troch 2024.

It oannimmen fan USB-C-opladen soe net allinich it oplaadproses streamlynje oer ferskate apparaten en merken, mar ek it oantal opladers en kabels ferminderje wêrmei konsuminten moatte stride. Analysten leauwe dat dizze feroaring in wichtige fersteuring is foar iPhone-ûntwerp, mar net in dramatyske.

Njonken USB-C-opladen wurdt geroften dat de iPhone 15-opstelling de funksje "Dynamysk eilân" hat, dy't de notch boppe op it skerm ferfangt. De hegere-ein iPhone 15 Pro en 15 Pro Max-modellen wurde ferwachte om nije funksjes te hawwen, ynklusyf in periskoplens nei efteren foar ferbettere optyske zoom en in titanium-behuizing foar in lichter en tinner apparaat. Dizze modellen wurde ek ferwachte dat se wurde oandreaun troch Apple's lêste A17-chip, en biedt rapper ferwurking en langere batterijlibben.

It parseevenemint kin ek updates leverje oer Apple's mixed reality-headset, de Vision Pro, ynsteld om te lansearjen yn 2024. Apple koe nije funksjes en gearwurkingsferbannen foar dit futuristyske produkt plagge.

Boppedat sil Apple wierskynlik har lêste Apple Watches ûntbleate, ynklusyf de Apple Watch Series 9, neist de nije iPhones. It bedriuw kin syn folgjende generaasje AirPods ek werjaan mei in USB-C-kompatibele oplaadkoffer. Startdatums foar kommende bestjoeringssystemen, lykas iOS 17, kinne ek wurde oankundige.

It evenemint wurdt lykwols net ferwachte om nije iPads of Mac-kompjûters te hawwen, om't analysten ferwachtsje dat dizze oankundigingen yn oktober komme. Likemin wurdt Apple net foarsein om in opklapber apparaat frij te litten om te konkurrearjen mei it oanbod fan Samsung en Google.

Gearfetsjend belooft it kommende parseevenemint fan Apple spannende updates en feroaringen, mei de ynfiering fan USB-C-opladen nei iPhones in wichtich hichtepunt. Konsuminten kinne ek útsjen nei nije funksjes yn 'e iPhone 15-opstelling, lykas ek teases foar de Vision Pro mixed reality-headset. It evenemint is pland om plak te hâlden yn it haadkantoar fan Apple en sil live wurde útstjoerd op har webside.

