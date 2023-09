Apple's geheime ynvestearring yn generative AI

Yn in poging om by te bliuwen mei grutte konkurrinten lykas Amazon, Google en Meta, hat Apple nei alle gedachten wichtige boarnen wijd oan 'e ûntwikkeling fan keunstmjittige yntelliginsje (AI). Wylst oare bedriuwen har eigen AI-ark mear dan in jier lyn útbrochten, hat Apple har tiid nommen om har oanbiedingen te perfeksjonearjen. No wurdt sein dat de techgigant miljoenen dollars deis útjaan oan AI-ûntwikkeling.

Neffens The Information hat Apple meardere teams dy't wurkje oan ferskate AI-modellen. Ien fan dizze teams rjochtet him op in byldgeneraasjemodel, wylst in oar wurket oan in multimodaal model dat sawol tekst as fisuele gegevens kin omgean. Derneist is d'r in konversaasje-AI-ienheid ûnder lieding fan John Giannandrea, Apple's senior vice-presidint fan Machine Learning en AI Strategy, dy't oarspronklik waard ynbrocht om Siri te ferbetterjen.

Dizze AI-modellen hawwe it potensjeel om taken te automatisearjen fia Siri en kinne ek brûkt wurde as AI-klantentsjinst chatbots foar AppleCare. Apple's grutste fûnemintele model, neamd 'Ajax GPT', soe de GPT 3.5 fan OpenAI oertreffe, dy't de fergese ferzje fan ChatGPT oandriuwt, yn termen fan krêft en kapasiteit. Ajax GPT wurdt sein om mear as 200 miljard parameters te hawwen, wylst GPT 3.5 sawat 175 miljard parameters hat.

It ûntwikkeljen fan grutte taalmodellen lykas Ajax GPT komt lykwols mei signifikante kosten. It trainingsproses fereasket djoere hardware, grutte hoemannichten gegevens, en substansjeel enerzjyferbrûk. Nettsjinsteande de belutsen finansjele en logistike útdagings, bliuwt Apple swier ynvestearje yn generative AI sûnder offisjele oankundigingen te meitsjen oer har foarútgong.

Mei dizze substansjele ynvestearring yn AI is Apple fan doel kompetitive te bliuwen yn it rap evoluearjende fjild. Troch generative AI te brûken, hopet it bedriuw unike en ynnovative funksjes oan har klanten te bieden, en harsels te ûnderskieden fan har rivalen.

