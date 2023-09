iOS 17 yntroduseart spannende nije funksjes: StandBy Mode, Live Voicemail, en mear

iOS 17, it lêste bestjoeringssysteem fan Apple, is ynsteld om beskikber te wêzen foar iepenbiere download op 18 septimber. Tidens Apple's iPhone 15-lansearringsevenemint kundige it bedriuw de komst fan iOS 17 oan, dy't foar it earst waard ûntbleate op 'e Worldwide Developers Conference (WWDC) yn juny.

iPhone-brûkers kinne útsjen nei in ferskaat oan nije funksjes mei de frijlitting fan iOS 17. StandBy-modus is in opmerklike oanfolling, wêrtroch brûkers har iPhones kinne transformearje yn in bedsideklok as se op 'e kant pleatst wurde. De funksje Live Voicemail bringt in handige transkripsjetsjinst, it werjaan fan in live transkripsje fan voicemails sa't se wurde opnommen. Autokorrektur en stimtranskripsje hawwe ek ferbetteringen krigen, wêrtroch de brûkersûnderfining ferbettere.

Fierder kin Siri no aktivearre wurde sûnder foarôf "hey" te sizzen. Derneist yntroduseart iOS 17 in nije Journal-app, dy't brûkers de mooglikheid biedt om oanpasbere stickers te meitsjen en kontaktposters yn te stellen. De NameDrop-funksje makket it maklik dielen fan kontaktynformaasje fia AirDrop mooglik troch twa iPhone-apparaten byinoar te bringen.

Foar iPad-brûkers sil de folsleine ferzje fan iPadOS 17 ek wurde lansearre op 18 septimber. Dizze fernijing ferbetteret widget-ynteraksje en stelt brûkers yn steat om har beskoattelskermen te personalisearjen. Kompatibele iPad-modellen omfetsje de 6e-generaasje iPad, 5e-generaasje iPad mini, 3e-generaasje iPad Air, en 2e-generaasje iPad Pro 12.9-inch modellen of letter.

It is lykwols wichtich om te notearjen dat net alle iOS 17-funksjes mooglik te krijen binne yn elk lân of regio. Apple advisearret brûkers har webside te kontrolearjen foar spesifike ynformaasje oangeande beskikberens fan funksjes.

Ta beslút presintearret iOS 17 spannende nije funksjes foar iPhone-brûkers, lykas StandBy-modus, Live Voicemail, en ferbettere Siri-funksjonaliteit. De frijlitting fan iPadOS 17 bringt ek ferbetterings oan iPad-brûkersûnderfiningen. Apple-entûsjasters kinne útsjen nei it ferkennen fan dizze nije funksjes en updates as de bestjoeringssystemen beskikber wurde foar download.

