Apple kundiget iPhone 15 en Apple Watch oan by Annual Launch Event

Apple hold har jierlikse iPhone-lansearringsevenemint yn Apple Park yn Cupertino, Kalifornje, en ûntbleate de heul ferwachte iPhone 15 en iPhone 15 Plus. It evenemint toande ek de gloednije Apple Watch, dy't makke is mei 95% titanium.

Ien opmerklike feroaring yn Apple's produktopstelling is de ferskowing fuort fan lear as materiaal. It bedriuw yntrodusearre ferskate nije bands en kleuren basearre op glêstried en plestik, showcasing harren ynset foar it brûken fan recycled materialen. Dizze beweging markearret in ôfwiking fan 'e orizjinele Apple Watch-lansearring yn 2014, dy't moade en lúkse finishen lykas lear beklamme.

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus hawwe no it Dynamic Island, in funksje yntrodusearre yn 'e foarige iPhone 14 Plus. Dizze dynamyske displaytechnology is te krijen op sawol de hegere as legere modellen fan 'e iPhone 15.

De iPhone 15 waard ûntbleate yn in foarbyldfideo, mei syn nije kleuren sjen litte: gedempte roze, giel, grien, blau en swart. Tim Cook, Apple's CEO, presintearre de lêste tafoeging oan 'e iPhone-opstelling.

Yn termen fan prizen sil de Apple Watch Ultra 2 wurde priis op $ 799, de Series 9 op $ 399, en de twadde generaasje SE op $ 249.

Apple revolúsjonearret ek syn bands foar de Apple Watch. Mei in fokus op miljeu-duorsumens yntrodusearre it bedriuw nije fyngeweven bands dy't 100% learfrij binne. Apple wurke gear mei lúkse merk Hermès oan fjouwer nije bands en kundige in bandgearwurking oan mei sportkleanmerk Nike.

It hichtepunt fan 'e nije Apple Watch Ultra 2 is syn S9-chip, dy't presys fynst mooglik makket fia in twadde-generaasje ultra-breedbân-arsjitektuer. It hat in nij display dat 3,000 nits kin, 72 oeren batterijlibben, en 95% recycled titanium.

Apple's miljeu-inisjativen waarden ek markearre tidens it evenemint. Eardere behearder fan Miljeubeskermingsburo en Apple-bestjoerder Lisa Jackson besprutsen de ynset fan it bedriuw foar skjinne enerzjy en it ferminderjen fan emissies yn har oanbodketen.

Yn in fideo oer Apple's miljeu-inisjativen makke aktrise Octavia Spencer in cameo-ferskynsel as "Mother Nature", neist Tim Cook en Lisa Jackson.

Apple's fokus op keunstmjittige yntelliginsje wie evident mei de yntroduksje fan 'e "neurale motor", in AI-accelerator ynbêde yn har chips. Dizze technology ferbettert de mooglikheden foar learen fan masines by it optimalisearjen fan enerzjyferbrûk, en stelt Apple apart fan konkurrinten lykas OpenAI en Google.

Nije funksjes foar de Apple Watch waarden ek oankundige, ynklusyf Double Tap, wêrtroch brûkers kinne ynteraksje mei it apparaat mei har wiisfinger en tomme sûnder it skerm te berikken. De funksje "Find My iPhone" fan 'e Watch is ek ferbettere om krekter lokaasjeynformaasje te leverjen.

Oer it algemien liet it jierlikse lansearingsevenemint fan Apple syn lêste ynnovaasjes yn smartphones en smartwatches sjen, en toant de ynset fan it bedriuw foar duorsumens, AI en brûkersûnderfining.

