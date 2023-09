Apple en AAA Partner om satellyt-oandreaune Roadside Assistance nei iPhones te bringen

Apple hat in nij gearwurkingsferbân mei AAA oankundige om satellytoandreaune Roadside Assistance te bringen nei de iPhone 15 en iPhone 14. Dizze funksje wreidet út op de besteande Emergency SOS fia satellyt, dy't yntrodusearre waard mei de iPhone 14. Mei dizze nije tsjinst kinne iPhone-brûkers kinne krije no help foar autoproblemen lykas in lekke bân of sûnder gas as se bûten it berik fan mobyl binne.

By it aktivearjen fan in nije iPhone 14 of iPhone 15, sille brûkers twa jier fergees tagong krije ta Emergency SOS en Roadside Assistance. De tsjinsten oanbean troch dizze funksje wurde behannele ûnder AAA lidmaatskip betingsten foar AAA leden, of beskikber op in betelje-per-gebrûk basis foar net-leden.

Om tagong te krijen ta de Roadside Assistance-tsjinst kinne brûkers gewoan AAA tekstje foar help yn needsituaasjes lykas útsluten wurde fan har auto of sûnder brânstof. Dizze funksje brûkt Apple's Emergency Text fia satellytopsje as d'r gjin sellulêre of Wi-Fi-dekking beskikber is.

As in brûker kontakt AAA kontaktet foar assistinsje, sil in koarte fragelist op it skerm ferskine om essensjele details te sammeljen. Dizze details kinne dan fia satellyt wurde oerdroegen oan AAA, dy't in direkte berjocht nei de brûker sil stjoere en assistinsje ferstjoert nei har lokaasje. It is lykwols wichtich om te notearjen dat dizze satellytfunksje in dúdlike sichtline nei de himel fereasket, sadat it miskien net wurket yn swier beboske gebieten of oare lokaasjes mei obstruearre útsichten.

Wylst Apple de kosten foar Emergency SOS nei de earste twa jier net oankundige hat, is it in wolkom oanfolling foar iPhone-brûkers dy't har miskien nedich hawwe fan help yn ôfstângebieten of situaasjes wêr't tradisjonele metoaden fan kommunikaasje net beskikber binne.

Boarnen: Apple, AAA