Apple is klear om har heul ferwachte iPhone 15 te ûntbleatsjen tidens syn jierlikse produktshowcase. De techgigant hat in lichte delgong yn 'e ferkeap belibbe, mei trije opienfolgjende kertieren fan ôfnimmende oantallen, wat in oare mooglike delgong yn' e hjoeddeistige kertier sinjalearret. Dit hat resultearre yn in daling yn 'e oandielpriis fan Apple en in stop yn' e groei fan 'e merkwearde.

Fergelykber mei eardere iteraasjes wurdt net ferwachte dat de iPhone 15 baanbrekkende technologyske foarútgong sil hawwe. Ynstee sil it wierskynlik inkrementele ferbetterings oanbiede oan har chips, batterij en kamera's. Ien opmerklike feroaring is lykwols de oanname fan 'e USB-C-kabelstandert, dy't Apple wierskynlik sil yntrodusearje foar opladen.

Dizze ferskowing nei USB-C wurdt foaral oandreaun troch in mandaat fan Jeropeeske tafersjochhâlders dy't ropt op útfasering fan Lightning-poartekabels troch 2024. Der is spekulaasje oer oft Apple dizze feroaring wrâldwiid sil ymplementearje of it beheine ta de Jeropeeske merk. Gelokkich hawwe in protte konsuminten al USB-C-kabels fanwegen har breed gebrûk oer ferskate apparaten, wat de oergong relatyf handich makket. USB-C-kabels biede ek rappere oplaadsnelheden en gegevensferfier yn ferliking mei Lightning-kabels, dy't kinne wurde sjoen as in posityf foar konsuminten.

Derneist kinne de iPhone 15-modellen in werûntwerp hawwe, mei in foarmferoarjende knip op it display, bekend as it "Dynamyske eilân". Dit ûntwerpelemint waard foar it earst yntrodusearre mei de Pro- en Pro Max-apparaten fan ferline jier. D'r binne ek geroften fan 'e Pro- en Pro Max-ferzjes dy't in periscope-styl telefoto-lens mei in 6x optyske zoom opnimme, wat in ferbettere kamera-ûnderfining leveret foar fotografy op lange ôfstân.

Mei dizze upgrades foarsizze analysten in potinsjele ferheging fan 'e prizen fan' e Pro- en Pro Max-modellen. Dit komt op in tiid dat post-pandemyske ynflaasje al beynfloedet húshâldlike budzjetten, testet de reewilligens fan konsuminten om te beteljen foar premium apparaten.

Njonken de nije iPhones wurdt ek ferwachte dat Apple syn lêste smartwatches en it kommende iOS 17-bestjoeringssysteem sil ûntbleate. iOS 17 sil funksjes yntrodusearje lykas real-time transkripsjes fan net-beantwurde oproppen, wêrtroch brûkers kinne beslute as se de oprop beantwurdzje foardat de voicemail is opnommen.

Oer it algemien wurdt de release fan Apple's iPhone 15 heech ferwachte, sels mei it ûntbrekken fan grutte technologyske foarútgong. De oannimmen fan USB-C-kabels, kamera-ferbetterings en software-updates wurde ferwachte om konsuminten te lokjen en ferkeap te stimulearjen.

