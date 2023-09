Apple beskôget in priisferheging foar iPhone 15 Pro Max: ferslach

Neffens in resint rapport fan TrendForce, tinkt Apple om de priis fan 'e iPhone 15 Pro Max te ferheegjen mei maksimaal $ 100. It wurdt lykwols ferwachte dat de basisopslachopsje foar de iPhone 15 Pro Max op 128GB bliuwt. Dit betsjut dat as jo fan plan binne de iPhone 15 Pro Max te keapjen, jo miskien $ 1,199 moatte betelje foar 128 GB opslach.

Ynteressant suggerearret it rapport ek dat de iPhone 15 Pro gjin priisferheging sil sjen en sil trochgean wurde ferkocht oan $ 999, deselde priis as de iPhone 14 Pro fan ferline jier. Dit tsjinsprekt eardere geroften dat beide Pro-modellen in priisferheging soene ûndergean. Fierder neamt it rapport dat de farianten fan 'e heechste ein fan' e iPhone 15 Pro en Pro Max oant 1TB opslach sille biede.

Wylst wy de krektens fan dizze oanspraken net kinne befestigje oant Apple offisjeel de iPhone 15-searje lanseart, is it de muoite wurdich op te merken dat de priisferheging foar de iPhone 15 Pro Max kin wurde rjochtfeardige as it yndie komt mei in titanium-chassis en in periskooplens, lykas geroften . De iPhone 15-opstelling wurdt ferwachte te kommen mei wichtige hardware- en software-upgrades, ynklusyf de A17 Bionic-chipset, iOS 17-funksjes, USB-C-snel opladen, Thunderbolt 4-stipe, en mear.

As jo ​​​​graach mear wolle leare, bliuw dan op 'e hichte foar Beebom's live dekking fan it lansearingsevenemint fan 12 septimber. Yn 'e tuskentiid kinne jo ús tawijd artikel lêze oer iPhone 15 ferwachtingen en jo gedachten diele oer de kommende modellen.

Definysjes:

- USB Type-C: in universele USB-ferbining dy't sawol macht as gegevens mei hege snelheden kin oerdrage.

- Bezels: it frame om it display op in apparaat.

- TrendForce: in leveransier fan tsjinsten foar merkyntelliginsje en konsultaasje.

boarnen:

- 9to5Mac-rapport fia TrendForce (boarne fan 'e ynformaasje)

- Beebom (dekking fan it lansearingsevenemint)