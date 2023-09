De Apple iPhone 15-searje: potinsjele priisferheging

De kommende lansearring fan 'e Apple iPhone 15-searje wurdt begearich ferwachte troch tech-entûsjasters, mei de frijlitting pland foar 12 septimber 2023. As it lansearingsevenemint benaderet, binne ferskate lekkages en geroften oer de specs, funksjes en priis fan 'e nije iPhone opdûkt. . It ûnderwerp dat lykwols it measte debat hat opsmiten is de potensjele priis fan 'e iPhone 15-searje.

Neffens ferskate lekkages is d'r dit jier in mooglikheid fan in signifikante priisferheging, benammen foar de iPhone 15 Pro-ferzje. Apple-analist Dan Ives by Wedbush hat suggerearre dat sawol de iPhone 15 Pro as iPhone 15 Pro Max in priisferheging fan $ 100 koene sjen yn ferliking mei har foargongers. Hoewol dizze spekulaasje noch troch Apple befêstige is, is it net de earste kear dat de mooglikheid fan in priisferheging is ferhege.

Tidens in fearnsjier oprop erkende Apple CEO Tim Cook dat klanten ree binne om mear te ynvestearjen om it bêste te krijen dat se kinne betelje yn 'e smartphone-kategory. Dit komt yn oerienstimming mei Apple's skiednis fan it yntrodusearjen fan ferbetteringen en ynnovaasjes mei elke nije iPhone-release. De Pro-ferzjes wurde ferwachte dat se wichtige upgrades hawwe, dy't de potensjele priisferheging kinne rjochtfeardigje foar potensjele keapers.

Om dit yn perspektyf te setten, wie de startpriis fan it iPhone 14 Pro-model $ 999, wylst de iPhone 14 Pro Max begon by $ 1,099. Dizze sifers jouwe in basis foar it skatten fan 'e potensjele prizen fan' e iPhone 15 Pro-searje.

Fierder spekulearje merkanalisten dat de langere upgradesyklus in oare driuwende faktor kin wêze efter de potinsjele priisferheging. Mei mear dan 1.2 miljard iPhone-eigners wrâldwiid dy't har apparaten yn fjouwer jier of langer net hawwe opwurdearre, kin de frijlitting fan 'e iPhone 15-searje in twingende reden wêze foar har om te ynvestearjen yn nijere modellen.

Wylst wy grif wachtsje op 'e offisjele release fan' e iPhone 15-searje, sil it Apple-evenemint op 12 septimber 2023 ús alle details leverje, ynklusyf de krekte prizen, spesifikaasjes, funksjes en ûntwerp fan 'e nije iPhones. Bliuw op 'e hichte om út te finen wat Apple yn winkel hat foar har lêste flaggeskipapparaten.

boarnen:

- Apple-analist Dan Ives by Wedbush (Fia 9To5Mac)

- Apple CEO Tim Cook syn fearnsjier earnings oprop