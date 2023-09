Apple ûntbleatet spannende upgrades en potinsjele priisferhegingen foar iPhone 15 Pro en Pro Max

Apple is ynsteld om har lêste opstelling fan produkten te iepenbierjen by it kommende "Wonderlust"-evenemint, mei de heul ferwachte iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Njonken dizze nije smartphones kinne konsuminten ferwachtsje om de Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, nije AirPods Pro, en mear te sjen. It binne lykwols de feroaringen dy't Apple yn winkel hat foar de nije iPhone-modellen dy't elkenien syn oandacht hawwe ferovere, benammen de potensjele priisferheging.

Ien fan 'e wichtichste redenen foar de priisferheging fan' e iPhone 15 Pro en Pro Max is de yntroduksje fan spannende upgrades. Apple hat ambisjeuze plannen foar de iPhone 15-opstelling, ynklusyf de oerstap fan Lightning nei USB-C, stipe foar Qi 2 draadloze opladen, in programmabele mute-knop mei in aksjeknopfunksje op 'e Pro-modellen, ûnder oare funksjes.

In resint rapport fan Digitimes suggerearret dat de iPhone 15 Pro-searje ek in signifikante priisferheging kin sjen fanwege twa grutte upgrades. As earste, Apple beskôget in ferskowing fan roestfrij stiel nei titanium chassis, wat de produksjekosten koe ferheegje. Twads koe it Pro Max-model eksklusyf in periskoop-lens-upgrade hawwe, wêrtroch 5-6x optyske zoom mooglik is, mei guon boarnen spekulearje sels 10x optyske zoommooglikheid.

Wat prizen oanbelanget, kinne de iPhone 15 Pro en Pro Max de djoerste iPhone-modellen wurde oant no ta. De tafoeging fan 'e nije optyske zoom-kamera kin de priis fan' e Pro Max potinsjeel ferheegje mei $ 200. Neffens Forbes is de projekteare priisferdieling foar de iPhone 15-opstelling as folget: iPhone 15 fan $ 799, iPhone 15 Plus fan $ 899, iPhone 15 Pro fan $ 1,099, en iPhone 15 Pro Max fan $ 1,299.

Apple's beslút om dizze wizigingen út te fieren wurdt leaud in strategyske beweging te wêzen om de fraach oer har iPhone-modellen te balansearjen. Yn 'e foarige syklus ferkochten de Pro- en Pro Max-modellen de standert iPhone- en Plus-modellen fanwegen in lyts priisferskil. Troch de priiskloof te fergrutsjen tusken Pro en net-Pro-modellen, is Apple fan doel de fraach lyk te meitsjen en har oanbodketen te stypjen. Dêrtroch sil de iPhone 15 Pro hast $ 300 mear kostje dan de standert iPhone 15, wylst de iPhone 15 Pro Max sawat $ 400 mear sil kostje dan de iPhone 14 Plus.

Dizze priisferskillen kinne potinsjele upgraders twa kear tinke, mar Apple besiket har gemiddelde ferkeappriis te ferheegjen om de totale delgong yn 'e smartphonemerk te kompensearjen. It bliuwt te sjen oft de upgrades en priisferhegingen terjochte binne en oft konsuminten de nije iPhones de ynvestearring wurdich sille achtsje. It Apple Event is pland om plak te hâlden op 12 septimber.

