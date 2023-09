DYNAMIC ISLAND EN 48MP-KAMERA FERWACHT YN IPHONE 15 EN IPHONE 15 PLUS

Neffens rapporten is Apple fan plan om guon fan 'e wichtichste funksjes fan' e iPhone 14 Pro yn te fieren oan syn kommende iPhone 15 en iPhone 15 Plus-modellen. Dizze funksjes omfetsje it Dynamic Island foarkamerasysteem en de 48MP efterkamera.

It Dynamic Island is in pilfoarmige útsneed dy't de frontkamera en Face ID-sensors befettet. It wurdt sein dat it lytser is dan de hjoeddeistige notch fûn op iPhone-modellen, en biedt brûkers mear skermromte. Dizze funksje waard earst yntrodusearre mei de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Tegearre mei it Dynamic Island wurdt ferwachte dat de iPhone 15 en iPhone 15 Plus ek in upgrade krije nei de efterkamera. De efterkamera fan 48 MP sil ferbettere fotografy mei leech ljocht en gruttere detail yn ôfbyldings biede, en de hjoeddeistige 12 MP efterkamera oertreffe op besteande iPhone-modellen.

Njonken dizze kameraferbetterings wurde ferwachte dat de iPhone 15 en iPhone 15 Plus in rappere A16 Bionic-chip hawwe. Rapporten suggerearje lykwols dat Apple de nije A17 Bionic-prosessor sil reservearje foar de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. It wurdt ek ferwachte dat de net-pro iPhone 15-modellen de ProMotion-display net sille omfetsje, in skerm mei hegere ferfarskingsfrekwinsje dat it rôljen en animaasjes ferbettert.

Oer it algemien binne de iPhone 15 en iPhone 15 Plus ynsteld om wichtige upgrades te wêzen oer de hjoeddeistige iPhone-modellen. Mei ferbettere prestaasjes, kamera's en funksjes sille dizze nije modellen brûkers in ferbettere smartphone-ûnderfining biede. It wurdt geroften dat de iPhone 15 en iPhone 15 Plus op 22 septimber te keap sille wêze.

boarnen:

- Mark Gurman fan Bloomberg