Apple kundiget iPhone 15, Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 oan

Apple's heul ferwachte iPhone 15-evenemint is einlings oankaam, mei de iepenbiering fan 'e gloednije Apple iPhone 15. Geroften te krijen wêze yn fjouwer ferskillende modellen, yntroduseart de iPhone 15 in nij ûntwerp foar de goedkeapere modellen en in wichtige feroaring yn 'e oplaadpoarte , de earste foar iPhones yn mear as in desennium.

Mar dat is net de ienige oankundiging fan Apple hjoed. Njonken de nije iPhones hat Apple ek de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 ûntbleate. De Apple Watch Series 9 hat de S9-prosessor, dy't 30% rapper is as syn foargonger, en biedt ferbettere prestaasjes foar deistige taken en ynteraksjes mei Siri . It yntrodusearret ek de Double Tap-funksje, wêrtroch brûkers makliker kinne ynteraksje mei har Apple Watch.

Wat duorsumens oanbelanget, hat Apple wichtige stappen makke. De Apple Watch Series 9 omfettet safolle mooglik recycled materialen, ynklusyf it brûken fan recycled kobalt foar it earst. De Sportsband is ek makke fan recycled materialen. Derneist hat Apple har ynset om alle Apple Watch-fabrikaazje te betsjinjen mei duorsume elektrisiteit en hat ynvestearre yn griene elektrisiteit om de ferwachte útstjit fan it opladen fan brûkers te kompensearjen.

Apple naam ek de kâns om har ynset foar duorsumens te markearjen fia it Apple 2030-inisjatyf. It haadgebou fan it bedriuw is folslein koalstofneutraal en wurket op duorsume elektrisiteit. Mear dan 100 leveransiers hawwe ôfpraat om duorsume elektrisiteit te brûken, en Apple hat inisjatyf behâld ynspanningen lykas it planten fan bosken en it werbouwen fan mangroves. Tsjin 2030 is Apple fan doel in netto nul klimaatynfloed te berikken foar al har produkten.

De Apple Watch Ultra 2, in upgrade fan it model fan ferline jier, hat de nije Double Tap-funksje en ferbettere Siri-mooglikheden. It hat in yndrukwekkend display mei in maksimale helderheid fan 3000 nits. De Ultra 2 beklammet ek nije funksjes foar fytsen en joggen, neist syn geskiktheid foar dûkers en ûntdekkingsreizgers. Lykas de Series 9 is it makke fan recycled materialen en is it in folslein koalstofneutraal produkt.

De iPhone 15 steals de show mei syn prachtige pastelkleuren en in promininte feroaring yn it foarûntwerp. Lykas altyd hat Apple ynnovaasje kombinearre mei estetyk om in adembenemend apparaat te leverjen.

boarnen:

- Digitale trends