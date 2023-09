Apple iPhone 14 Pro te krijen mei in enoarme koarting foarôfgeand oan lansearring fan iPhone 15 Pro

De Apple iPhone 14 Pro sil ynkoarten wurde fuortsmiten fan 'e Apple Store, om't Apple har taret op it lansearjen fan har nije flaggeskip, de iPhone 15 Pro. Foar syn offisjele útgong is de iPhone 14 Pro lykwols op it stuit te krijen mei in signifikante koarting op Flipkart.

Oarspronklik lansearre yn it foarige jier mei in startpriis fan Rs 1,29,900, de iPhone 14 Pro is no fermeld op Flipkart foar Rs 1,19,999 nei in koarting fan Rs 9,901. Derneist biedt Flipkart oant Rs 36,100 koarting oan yn ruil foar jo âlde smartphone, en bringt de priis nei Rs 83,899. Klanten kinne ek gebrûk meitsje fan in ekstra Rs 3,000 koarting op HDFC Bank credit card en pinpas EMI transaksjes. Dit bringt de definitive priis fan 'e iPhone 14 Pro op Rs 80,899 nei in massale koarting fan Rs 49,001.

De iPhone 14 Pro stiet út as Apple's earste "notchless" tillefoan, tanksij syn ynnovative Dynamic Island-funksje. It is foarsjoen fan de krêftige A16 Bionic-chip, en soarget foar glêde en effisjinte prestaasjes. It apparaat hat in nije 48MP triple kamera opset, dy't prachtige ôfbyldings fange mei ongelooflijke detail. De iPhone 14 Pro hat in 6.1-inch Super Retina XDR-skerm en hat in 12MP-kamera foarôf foar heechweardige selfies.

De populariteit fan 'e iPhone 14 Pro hat it in heul socht apparaat makke, faaks útferkocht op populêre e-commerce platfoarms lykas Flipkart en Amazon. Foaral it basisopslachmodel hat in hege fraach west.

As Apple gearet foar de lansearring fan 'e iPhone 15 Pro, hawwe konsuminten de kâns om de iPhone 14 Pro te keapjen mei in flinke koarting. Mei syn notchless ûntwerp, krêftige chip en yndrukwekkende kamera-opset, bliuwt de iPhone 14 Pro in topkar foar tech-entûsjasters.

boarnen:

- Flipkart

- HDFC Bank