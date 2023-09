Apple Glasgow Store berikt Pay Agreement nei Unionization

De Apple-winkel yn Glasgow, Skotlân, hat in leanoerienkomst mei it bedriuw berikt nei oanlieding fan har fakbûn. Yn novimber stimden meiwurkers by de winkel foar dat de Britske fakbûn GMB harren fertsjintwurdige. De Apple Retail Workers Union kundige oan dat it personiel it leanmodel fan Apple ôfwiisde en ynstee fan minimale leanferhegingen en kompensaasje foar alle leden befeilige. Derneist sil de mearderheid fan it personiel profitearje fan ferbettere lean, mei in protte dy't in ferheging fan 7% krije.

De suksesfolle ûnderhannelings markearje de foardielen fan it hawwen fan in fakbûn, neffens de Apple Retail Workers Union. Se koene Apple's leanmodel earliker meitsje en minder ôfhinklik fan willekeurige metriken. De Apple Glasgow-winkel waard yn febrewaris de earste yn it Feriene Keninkryk dy't syn status as in erkende uny-festiging formalisearre, nei it berikken fan in oerienkomst mei Apple.

It is it neamen wurdich dat Apple histoarysk ferset hat tsjin de formaasje fan fakbûnen yn har retailwinkels. De National Labour Relations Board yn 'e FS hat it bedriuw sels skuldich fûn oan yllegale anty-ferieningsaktiviteiten. It beslút om te ferienigjen yn 'e Apple Glasgow-winkel waard dreaun troch soargen oer negeare problemen mei lean en arbeidsbetingsten. Meiwurkers fielden dat har klachten waarden negeare, mei ien personielslid dy't har ûntefredenens útdrukte troch de handeling fan it rapportearjen fan problemen te fergelykjen mei "in brief skriuwe oan Santa."

