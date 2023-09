Apple is ynsteld om iPhone 15 te ûntbleatsjen mei inkrementele upgrades en USB-C-opladen

Apple makket har klear foar har jierlikse produktshowcase wêr't it wurdt ferwachte de folgjende generaasje iPhones te ûntbleatsjen. It barren komt op in stuit dat it bedriuw te krijen hat mei in mylde delgong yn 'e ferkeap, wat resulteart yn in daling yn har oandielpriis. Nettsjinsteande dit siket Apple konsuminten te lokjen mei inkrementele foarútgong yn har iPhone 15-opstelling, dy't wierskynlik basismodellen en premiumferzjes omfetsje.

De iPhone 15-modellen wurde ferwachte dat se ferbetteringen hawwe yn chips, batterij en kamera's. De basismodellen kinne ek in werûntwerp krije dy't Apple's "Dynamic Island"-werjefteskerm omfettet, yntrodusearre yn 'e Pro- en Pro Max-apparaten fan ferline jier. Geroften suggerearje dat de Pro- en Pro Max-ferzjes kinne komme mei in periscope-styl telefoto-lens, mei in 6x optyske zoom. Hoewol dit efter de Samsung Galaxy S22 Ultra leit, sil it noch in wichtige upgrade wêze fan 'e foarige generaasje.

Om potinsjele priisferhegingen te rjochtfeardigjen, banket Apple op 'e ferbettere kamera en oare ferbetterings. De iPhone 14 Pro begjint op it stuit by $ 1,000, en de Pro Max by $ 1,100. Analysten foarsizze dat de iPhone 15-modellen in ekstra $ 100 oant $ 200 kinne kostje, testje de reewilligens fan 'e konsumint om te beteljen yn it gesicht fan post-pandemyske ynflaasje.

Ien fan 'e ferwachte feroaringen is de oergong nei USB-C-opladen, in standert in soad brûkt yn in protte apparaten. Apple's Lightning-poartekabels, yntrodusearre yn 2012, wurde útfased fanwege in Europeeske regeljouwingsmandaat yn 2024. Oft de ferskowing nei USB-C beheind wurdt ta de Jeropeeske merk of wrâldwiid útwreide bliuwt ûnwis. Nettsjinsteande binne USB-C-kabels al foarkommen, wêrtroch de oergong relatyf handich is foar de measte konsuminten en rapper oplaad- en gegevensferfiersnelheden oanbiede.

Neist de iPhones ûntbleatet Apple typysk syn lêste smartwatches by har jierlikse showcase. It evenemint set ek it poadium foar de frijlitting fan it nije bestjoeringssysteem, iOS 17, dat letter dizze moanne beskikber sil wêze as in fergese download. De fernijing sil funksjes yntrodusearje lykas real-time berjochttranskripsjes en de opsje om in oprop te beantwurdzjen foardat de voicemail klear is.

Boarnen: Associated Press