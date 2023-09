Apple is ynsteld om hjoed har nije iPhone-opstelling oan te kundigjen, dy't wurdt ferwachte dat se in oerstap hawwe fan Lightning nei USB-C-laderports. Dizze stap komt nei in skeel mei de Jeropeeske Uny (EU), dy't mandaat hat dat alle lytse apparaten, ynklusyf tillefoans, oan 'e ein fan takom jier kompatibel wêze moatte mei USB-C-oplaadkabels. De EU stelt dat dizze feroaring ôffal sil ferminderje en jild besparje foar konsuminten.

Apple hat earder beweard dat syn Lightning-kabel feiliger is dan USB-C-laders, dy't al wurde brûkt troch rivalisearjende bedriuwen lykas Samsung. It bedriuw foldocht no lykwols oan de eask fan de EU. De nije iPhone-modellen wurde ferwachte te ûntbleate by Apple's Wonderlust-evenemint, dat typysk de tiid fan it jier is dat nije iPhones wurde yntrodusearre.

Dizze oankundiging komt op in stuit dat Apple te krijen hat mei ôfnimmende iPhone-ferkeap fanwege hegere prizen. Klanten kieze om de upgrade nei nijere modellen út te stellen. Derneist hat it bedriuw te krijen mei diplomatike spanningen tusken de Feriene Steaten en Sina. Rapporten suggerearje dat de Sineeske regearing amtners ferbiedt om Apple-tillefoans te brûken.

Analysten foarsizze dat de oerstap nei USB-C it haadfokus sil wêze fan 'e oankundiging fan Apple. Yory Wurmser, Principal Analyst by Insider Intelligence, is fan betinken dat it evenemint fan hjoed ek nije Apple Watch- en AirPod-modellen sil hawwe, mar de iPhone 15 sil de meast wichtige release foar it bedriuw wêze. EU-beliedsmakkers leauwe dat de ynfiering fan in mienskiplike lader it libben fan Jeropeanen ferienfâldigje sil en de needsaak foar ferâldere laders eliminearje, wat resulteart yn kostenbesparring fan € 250 miljoen yn 't jier foar konsuminten.

Wylst guon konsuminten soargen hawwe oer de kabelferoaring, foarsizze analysten lykas Avi Greengart fan Techsponential dat binnen in generaasje konsuminten de nije standert akseptearje en oanpasse. It wurdt ek ferwachte dat Apple prizen op har Pro-modellen sil ferheegje neist ferbetteringen oan iPhone-kamera's en chips.

De resinte daling yn iPhone-ferkeap, dy't hast de helte fan 'e totale ynkomsten fan Apple útmakke, hat soargen makke. De beheiningen fan 'e Sineeske regearing op iPhones by regearingskantoaren en entiteiten dy't troch de steat stipe hawwe, hawwe ek ynfloed op Apple's oandielen en merksentimint. Analysten lykas Dan Ives fan Wedbush leauwe lykwols dat Apple in signifikant merkoandiel yn Sina hat wûn en ferwachtsje dat elk potinsjele ferbod mar in lyts fraksje fan projekteare iPhone-ferkeap yn it lân soe beynfloedzje.

Definysjes:

- Bliksem-oplaadpoarten: De proprietêre oplaadpoarten brûkt troch Apple-apparaten.

- USB-C: In universele oplaadpoarte dy't de yndustrystandert wurdt foar in protte elektroanyske apparaten.

- Jeropeeske Uny (EU): In politike en ekonomyske uny fan 27 lidlannen yn Jeropa.

- USB-C-oplaadkabels: USB-C-kabels, ek wol USB Type-C neamd, binne omkearbere kabels dy't sawol macht as gegevens kinne oerdrage.