It kommende iPhone-evenemint fan Apple, neamd "Wonderlust", wurdt heech ferwachte. It evenemint wurdt ferwachte dat se fjouwer nije iPhones en in pear Apple Watch-modellen sjen litte. Ien grutte feroaring dy't wierskynlik markearre wurdt is de ferskowing fan Lightning-kabels nei USB-C, yn oerienstimming mei regeljouwing fan 'e Jeropeeske Uny.

De nije iPhones, ferwachte te wurde neamd iPhone 15 en iPhone 15 Pro, sille wierskynlik skermgrutte hawwe lykas har foargongers. De top-tier modellen, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, sille nei alle gedachten ProMotion-displays hawwe mei in 120Hz fariabele ferfarskingsfrekwinsje. In oare opmerklike feroaring is de yntroduksje fan USB-C-ports, hoewol it rûsd wurdt dat allinich de hegere-einmodellen flugger gegevensferfiersnelheden sille hawwe.

Dynamic Island, de display-útsnijing yntrodusearre yn 'e iPhone 14 Pro, wurdt ferwachte te wurde oerdroegen oan alle fjouwer modellen fan' e iPhone 15-searje. Dizze driuwende swarte pilfoarmige seksje ûnder de boppekant fan it skerm ferberget net allinich de frontkamera en Face ID-sensor, mar toant ek warskôgings en notifikaasjes yn realtime.

Yn termen fan ûntwerp kinne de iPhone 15 Pro en Pro Max oerskeakelje fan roestfrij stiel frames nei titanium frames, wêrtroch se sterker en lichter binne. Tinner rânen wurde ek ferwachte, berikt troch in nij fabrikaazjeproses neamd oerfoarmjen mei lege ynjeksjedruk. De pro-searje kin ek in Action Button hawwe, fergelykber mei de Apple Watch Ultra, dy't de tradisjonele mute-skeakel ferfange soe.

De kamera-upgrades yn 'e iPhone 15-searje wurde ferwachte dat se in nije periskooplens sille omfetsje eksklusyf foar it Pro Max-model, wêrtroch't ferbettere optyske zoommooglikheden mooglik binne. Derneist sille de apparaten wierskynlik in rappere chip fan folgjende generaasje hawwe, lykas de rommere 3nm A17 Bionic-chip foar de Pro- en Pro Max-modellen.

Wat de Apple Watch Series 9 oanbelanget, wurdt ferwachte dat de wichtichste hardwareferoaring de yntroduksje sil wêze fan 'e S9-chip, de earste echte prosessor-upgrade sûnt 2020. Hoewol it miskien gjin wichtige feroaringen biedt, wurdt de Apple Watch Series 9 noch ferwachte solide upgrade foar Apple Watch-entûsjasters.

Foarbestellingen foar de nije iPhone-modellen sille wierskynlik de freed nei it evenemint begjinne, mei algemiene beskikberens dy't in wike letter begjint. It is lykwols de muoite wurdich op te merken dat dizze nije modellen mei in hegere priiskaartsje kinne komme.

