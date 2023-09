Sosjale mediagigant X, eartiids bekend as Twitter, hat updates makke oan har Like-knop krekt op 'e tiid foar Apple's heul ferwachte Wonderlust-evenemint. It evenemint is ynsteld om top-of-the-line produkten te werjaan, ynklusyf de iPhone 15-searje, de nije Apple Watch-searje, en AirPods Pro mei USB-C.

De wizige Like-knop splitst no yn ferlykbere stikken foardat se werom foarmje yn 'e fertroude hertfoarm. Dizze animaasje liket nau op 'e teaserfideo útbrocht troch Apple foar it Wonderlust-evenemint, wat spekulaasjes opwekke oer in mooglike gearwurking tusken de twa techgiganten.

Neffens in rapport fan Macrumors kinne de metalen patroanen werjûn yn Apple's teaser-fideo hingje op in oerstap nei titaniummateriaal foar de iPhone 15 Pro en Pro Max-modellen. It is de muoite wurdich op te merken dat Apple dizze ûnderskate Twitter-achtige animaasjes hat brûkt sûnt 2020, doe't it foar it earst waard yntrodusearre tidens it 'Time Flies'-evenemint. Derneist, krekt as mei WWDC 2023, hat Apple in oanpaste Twitter-hashtag opnommen mei har hantekeninglogo foar it Wonderlust-evenemint.

It Apple-evenemint fan hjoed wurdt ferwachte om fjouwer nije iPhone-modellen te ûntbleatsjen: de iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, en de iPhone 15 Pro Max. Yn reaksje op EU-regeljouwing wurdt rûsd dat Apple oerstapt nei USB Type-C mei de iPhone 15-searje. Wylst standert iPhone 15-modellen miskien beheinde oplaadsnelheden hawwe mei eksklusyf Apple-sertifisearre kabels, sille de iPhone 15 Pro en Pro Max rapper mooglikheden foar gegevensoerdracht biede.

Njonken de iPhone-opstelling is Apple ek fan plan om updates út te jaan foar twa fan har horloazjelinen, nammentlik de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra. Fierder binne d'r spekulaasjes oer de ymplemintaasje fan USB-C-opladen foar reguliere AirPods en AirPods Max yn 'e takomst.

boarnen:

- Macrumors