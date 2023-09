Apple ûntbleatet datum foar lansearring fan iPhone 15: wat te ferwachtsjen

Apple hat offisjeel oankundige dat de folle ferwachte iPhone 15-searje sil wurde lansearre op septimber 12. Dit evenemint wurdt ferwachte dat se net allinich de nije iPhones sjen litte, mar ek oare spannende gadgets. Om de livestream fan it evenemint te besjen, kinne sjoggers nei it offisjele YouTube-kanaal fan Apple gean of op 'e hichte bliuwe fan India Today Tech foar updates.

It wurdt geroften dat de iPhone 15-searje mei wichtige upgrades komt yn ferliking mei syn foargongers. Wylst it algemiene ûntwerp ferlykber kin bliuwe mei kosmetyske feroarings, wurde d'r ferwachte grutte ferbetteringen te wêzen op ferskate gebieten. Lekken suggerearje dat Apple de prizen fan 'e iPhone 15 Pro-modellen kin ferheegje, wylst de standert- en Plus-ferzjes mooglik te krijen binne tsjin de hjoeddeistige prizen.

Wat spesifikaasjes oanbelanget, is de iPhone 15-opstelling ynsteld om in USB-C-lading te bieden foar alle modellen. De Pro-modellen sille wurde oandreaun troch de A17 Bionic-chip, wylst de standert de A16-chip sille hawwe. Derneist kinne brûkers gruttere skermen ferwachtsje mei slankere rânen oer alle modellen. It wurdt geroften dat de iPhone 15 en iPhone 15 Plus de funksje "Dynamysk eilân" komme, wylst de Pro-modellen in slanke titanium-finish en in periskoplens kinne hawwe foar ferbettere zoommooglikheden.

By it evenemint wurdt ek ferwachte dat Apple de Apple Watch Series 9 ûntbleatet, de opfolger fan 'e hjoeddeistige Series 8. De Apple Watch Ultra, mei opwurdearre komponinten en in nije S9-prosessor, wurdt ek ferwachte. Fierder binne d'r spekulaasjes oer de yntroduksje fan in USB-C-oplaadkoffer foar AirPods Pro.

Neist de lansearring fan iPhone 15 sil Apple wierskynlik it releaseskema foar iOS 17 en oare bestjoeringssystemen iepenbierje.

boarnen:

- Ankita Garg, India Today Tech