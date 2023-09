Apple 2023 Event: iPhone 15 Series lansearring en ferwachtings

Yn mar in pear oeren sil Apple har jierlikse septimber-evenemint begjinne, bekend as 'Wonderlust', wêr't it normaal de lêste generaasje iPhones en oare produkten ûntbleatet. Dit jier binne alle eagen op 'e heul ferwachte iPhone 15-searje, dy't wurdt ferwachte dat se wichtige upgrades en ferbetterings sille bringe oan Apple's flaggeskip smartphone-opstelling.

De iPhone 15-searje sil nei alle gedachten de standert iPhone 15 omfetsje, de gruttere iPhone 15 Plus, en de premium modellen - iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. De standertmodellen wurde ferwachte dat se in 6.1-inch skermgrutte hawwe, wylst de Plus-modellen in grutter 6.7-inch skerm sille hawwe. Ien opmerklike feroaring yn alle iPhone 15-modellen is de ferskowing fan 'e Lightning-poarte nei de USB-C-poarte, en biedt brûkers mear fleksibiliteit yn ferbining.

De Pro-modellen sille, lykas gewoanlik, komme mei premium funksjes en in hegere priiskaartsje. Der wurdt rûsd dat se in slanker ûntwerp hawwe mei bûgde rânen en in titanium chassis ynstee fan roestfrij stiel. D'r kin ek in opnij ûntworpen "mute" knop wêze dy't kin tsjinje as in aksjeknop, ynspireare troch de Apple Watch Ultra.

Under de kap wurde ferwachte dat de iPhone 15 Pro en Pro Max wurde oandreaun troch de opwurdearre 3-nanometer A17-chip, dy't rapper snelheden en ferbettere effisjinsje belooft. Boppedat kinne de Pro-modellen in ferbettere telefoto-kamera-lens omfetsje foar superieure fotografy-mooglikheden.

Priisdetails foar de iPhone 15-searje bliuwe ûnwis, mar d'r binne spekulaasjes fan in potinsjele priisferheging yn ferliking mei de foarige generaasje. Analyst Jeff Pu foarseit dat de iPhone 15 Pro koe begjinne by $ 1,099, wylst oare boarnen in ferheging fan $ 100 foarstelle foar beide Pro-modellen, wêrtroch de iPhone 15 Pro tusken $ 1,099 en $ 1,199 pleatst, en de Pro Max tusken $ 1,199 en $ 1,299.

De lansearring fan 'e iPhone 15-searje komt op in útdaagjende tiid foar de smartphone-yndustry, mei in resinte delgong yn ferkeap. Apple's smartphoneferkeap fermindere mei 2.4 prosint yn it lêste fearnsjier, mar it bedriuw is fan doel om de belangstelling fan konsuminten opnij te meitsjen mei de twingende funksjes en upgrades fan 'e nije opstelling. Dizze omfetsje Dynamic Island-technology, in potinsjele ferwidering fan 'e byldbepalende notch, en ynnovative kamerafoardielen lykas in periskooplens foar de iPhone 15 Pro Max.

Mei it Apple-evenemint mar oeren fuort, ferwachtsje tech-entûsjasters en konsuminten grif de offisjele ûntbleating fan 'e iPhone 15-searje en oare spannende oankundigingen. Bliuw op 'e hichte foar mear updates oer Apple's Wonderlust-evenemint.

boarnen:

- Mark Gurman, Apple-evenemintentipser

- DigiTimes

- Analyst Jeff Pu